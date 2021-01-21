SCR (Selective catalytic reduction) nedir ve ne işe yarar? SCR sistem kullanım alanları

Dizel araçların performansını yükseltmek ve daha sağlıklı bir çalışma imkanı sağlaması için, SCR sistemi Entegre edilmiş durumda. Bu sistem aynı zamanda adblue şeklinde bilinmektedir. Özellikle dizel aracı olan birçok kişinin son yıllarda aşina olduğu konulardan biridir. Şimdi gelin beraber SCR sistemi nedir ve kullanım alanları nelerdir beraber bakalım.

SCR (Selective Catalytic Reduction) Nedir?

Dizel araçların motorları tarafından üretilen azot oksit emisyonlarını minimum seviyeye çeken sistemi SCR denmektedir. İngilizce ve uzun adıyla Selective Catalytic Reduction olarak öne çıkıyor. Yapısal olarak baktığımız zaman ise egzoz sistemine karışan üre ve saf su karışımı ile meydana gelmiş bir karışımdır. Oransal açıdan ise yüzde altmış iki buçuk saat su ve yüzde 32,5 temiz üre üzerinden hazırlanmış bir yapıdır. Bu sayede azot oksit emisyonlarını düşürmekte ve aracın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına fırsat vermektedir.

SCR (Selective Catalytic Reduction) Ne İşe Yarar?

Aracın performansını ve sağlığını koruyan SCR sistemi, yukarıda da söylediğimiz gibi azot oksit emisyonunu düşürmen için kullanılmaktadır. Bunu yaparken aynı zamanda aracı temizlemekte ve daha güçlü bir motor sistemi oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Günümüzde dizel araçların büyük bir çoğunluğunda kullanıldığını söylemek mümkündür.

Çalışma sistemi açısından ise ayrı bir depoya konmak suretiyle dizel araçlarda SCR görevini gerçekleştirir. Aynı zamanda aracın düzenli olarak yapılan denetlemesi kapsamında, kontrol edilmek suretiyle takviye gerçekleşir. Böylece düzenli olarak araç içerisinde azot oksit emisyonu sürekli düşürülür ve belli bir dengede tutulur. Bu da aracı korurken daha yüksek bir verim ve performans sağlama imkanı sağlamaktadır.

SCR Sistem Kullanım Alanları

Adblue olarak bilinen ve aynı zamanda SCR şeklinde de ifade edilen bu sistem, günümüzde otomobillerde kullanılmaktadır. Aslında daha çok dizel otomobillerde değerlendirilen bir yapı olduğunu dile getirmek mümkün. Çünkü dizel araçlarda ayrı bir depo hazırlanmakta ve bunun için kullanılmaktadır.

Saf su ile temiz üre karışım üzerinden farklı oranlardaki depoya doldurulur. Böylece periyodik olarak yapılan bakım ile beraber deponun ne kadar boşalıp boşalmadığını göre doldurma işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede sürekli olarak azot oksit emisyonu yapılır ve düşük bir seviyede tutulma şansı elde edilir. Bu da aracı koruma altına alır.