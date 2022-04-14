Scorpio Hangi Burç? İngilizce'de Scorpio Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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İngilizce dilinde herkesin merak ettiği bazı sözcükler bulunuyor. Scorpio sözcüğü İngilizce olan bir kelimedir. Scorpio kelimesi, akrep anlamına sahip olan ve akrep burcunu temsil eden bir kelimedir.

Scorpio Hangi Burç?

Daha önce görülmeyen sözcüklerin anlamları kişilerce araştırılabiliyor. İngilizce kelimeler de günümüzde araştırılan kelimeler arasındadır. Scorpio kelimesinin Türkçe karşılığı kişilerce araştırılan bir bilgidir. Scorpio kelimesi, akrep burcunu ifade eden bir kelimedir.

İngilizcede Scorpio Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

Burçların detaylarıyla ilgilenen kişiler birçok bilgiyi de araştırabiliyor. İngilizcede tüm burçların nasıl telaffuz edildiği merak edilebiliyor. İngilizce dilinde kullanılan scorpio sözcüğü, akrep anlamını taşıyan bir kelimedir.