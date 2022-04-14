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Scorpio Hangi Burç? İngilizce'de Scorpio Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Scorpio Hangi Burç İngilizcede Scorpio Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

İnsanların doğum zamanlarına göre sahip olduğu burçları vardır. İngilizce dilinde burçların nasıl telaffuz edildiği oldukça merak ediliyor. Scorpio kelimesinin Türkçe karşılığını araştıranlar, hangi burç olduğunu da öğrenmek istiyor. Burçları araştıran her birey, İngilizce dilindeki karşılıklarını da öğrenmek adına bir takım araştırmalar yapabiliyor. Scorpio hangi burç? İngilizcede scorpio ne demek ve Türkçe anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 İngilizce dilinde herkesin merak ettiği bazı sözcükler bulunuyor. Scorpio sözcüğü İngilizce olan bir kelimedir. Scorpio kelimesi, akrep anlamına sahip olan ve akrep burcunu temsil eden bir kelimedir. 

 Scorpio Hangi Burç? 

 Daha önce görülmeyen sözcüklerin anlamları kişilerce araştırılabiliyor. İngilizce kelimeler de günümüzde araştırılan kelimeler arasındadır. Scorpio kelimesinin Türkçe karşılığı kişilerce araştırılan bir bilgidir. Scorpio kelimesi, akrep burcunu ifade eden bir kelimedir. 

 İngilizcede Scorpio Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 Burçların detaylarıyla ilgilenen kişiler birçok bilgiyi de araştırabiliyor. İngilizcede tüm burçların nasıl telaffuz edildiği merak edilebiliyor. İngilizce dilinde kullanılan scorpio sözcüğü, akrep anlamını taşıyan bir kelimedir.

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