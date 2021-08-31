Scania Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Scania Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Scania adı verilen şirket, ağır taşıma işlerinde ihtiyaç duyulan güçlü motorlara sahip olan araçların üretimini gerçekleştirmektedir.

Scania Hangi Ülkenin Markası?

Scania adı verilen marka, İsveç'e ait olan bir şirkettir.

Scania Nerede Üretiliyor?

Scania firması üretimini, Stockholm yakınlarında bulunan Södertalje şehrinde gerçekleştirmektedir.

Scania Ne Zaman Kuruldu?

Scania markasının kuruluş tarihi, 1891 olarak ifade edilmektedir.

Scania'nın Sahibi Kim?

Scania şirketinin sahibi, Gustaf Erikson olarak bilinmektedir.

Scania'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Scania, özellikle çekici, kamyon, deniz motorları, otobüs ve endüstri motorları üreten bir firma olarak çalışmalarına başlamıştır. Dünyanın en büyük ar-ge merkezlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Scania, Şubat 2008 yılından beri Alman Volkswagen Group şirketi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Scania markası, 1969 yılından beri kullanılmakta olan V8 motorunu üreterek ağır taşıma işini yapan kamyon motorlarına işlevsellik kazandırmıştır.