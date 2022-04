Scamper düşünme tekniği nedir ve özellikleri nelerdir? Scamper yöntemi nasıl uygulanır

Haberin Devamı

Scamper adı verilen beyin fırtınası etkinliği son zamanlarda oldukça sık kullanılan bir düşünme tekniği olmaktadır. Bu teknik sayesinde öğrencilerde yaratıcı düşünme, yeni bir şeyler üretme ve sezgilerini kullanma becerileri gelişim göstermektedir.

Scamper Düşünme Tekniği Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Scamper düşünme tekniğinin öncelikli amacı çocuklarda yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek olarak ifade edilmektedir. Bu yöntem sayesinde çocukların her biri birbirinden farklı fikirler ve düşünceler ortaya koyarak eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlanmış olmaktadır.

Scamper bir beyin fırtınası etkinliği olduğu için çocuklar ilginç ve farklı fikirler ortaya koymaktadırlar. Bu teknik sayesinde hayal güçleri ve düşünme yetileri zorlanan öğrenciler yaratıcı fikirler üretirken zorlanmamaktadır. Bu yöntemin temel amacı her fikrin başka bir fikirden oluştuğu olarak ifade edilmektedir.

Scamper adı verilen bu teknik okul öncesi dönemden başlanarak her düzeyde uygulanabilmektedir. Osborn tarafından ortaya atılan bu teknik daha sonra Eber tarafından hatırlanması kolay olsun diye İngilizce baş harfleri arasında bir ilişki bulunan yedi kelimeden oluşmaktadır. Bu sayede yöntemin adının hatırlanmasının daha kolay olacağı ifade edilmektedir. Bu kelimeleri şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:

S: Substitude - yer değiştirme

C: Combine - birleştirme

A: Adapt - uyarlama

M: Modify, Minify, Magnify - değiştirme, küçültme ve büyültme

P: Put to other uses - diğer kullanışlarının yerine koyma

E: Eliminate - yok etme ve çıkarma

R: Reverse, Rearrange - Tersine çevirme veya yeniden düzenleme

Scamper Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Scamper yönteminin uygulanması bu kelimenin baş harflerinde de belirtilmektedir. Scamper yönteminin nasıl uygulandığını ve aşamalarını şu şekilde ifade etmek mümkündür:

S: Substitude (yer değiştirme): Scamper tekniğinin bu aşamasında teknik için kullanılan nesne ile aynı görevi yerine getirecek başka bir nesne bulunmaya çalışılarak öğrenciye bu durum ile ilgili soru sorulur. Örneğin: Çantanın yerine ne kullanabilirsin?

C: Combine (Birleştirme): Scamperin ikinci aşaması olan bu aşamada kullanılan nesnenin başka hangi nesneler ile beraber kullanılabileceği ve başka nelerle bir araya getirilebileceği sorusunun cevabı aranmaktadır. Örneğin: Çantanı başka hangi nesneler ile birleştirebilirsin?

A: Adapt (Uyarlama): Bu aşamada eğer kullanılan nesne yok ise böyle bir durumda ne yapılabileceği üzerine düşünme gerçekleştirilmektedir. Örneğin: Çanta hiç icat edilmeseydi yerine ne kullanabilirdin?

M: Modify, magnify, minify (Değiştirme, büyütme, küçültme): Scamper tekniğinin dördüncü aşamasında ise kullanılan nesnenin başka türlü olma ihtimali araştırılmaktadır. Örneğin: Çanta daha büyük ve ağır ya da daha küçük ve hafif olsaydı neler olurdu?

P: Put the other uses ( Başka amaçlarla kullanma): Bu aşamada nesnenin başka hangi amaçlar için kullanılabileceğinin araştırılması yapılmaktadır. Örneğin: Çantayı eşyalarını taşımak dışında kullansaydın başka hangi amaçlar için kullanırdın?

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma): Scamper tekniğinde bu aşamada fikirde bozulmalar yapılmaya çalışılmaktadır. Bu aşamaya gelen öğrenci detayları keşfederek farklı düşünceler geliştirebilmektedir. Örneğin: Çantanın hangi parçasını çıkartırsın?

R: Reverse, Rearrange (Ters düz etme, yeniden düzenleme): Tekniğin son aşamasında öğrenciye nesneyi nasıl tasarlayacağı sorulmaktadır. Örneğin: Çantayı sen tasarlasaydın nasıl bir çanta yapardın?