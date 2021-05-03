Sazlıdere Savaşı Tarihi Ve Önemi - Sazlıdere Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Sazlıdere Savaşı Edirne'nin fethi olarak da bilinen bir savaştır. Tarihi kaynaklara göre bu savaş toplam 10 yıl sürmüş olan bir savaştır.

Sazlıdere Savaşı Nedir?

Sazlıdere Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan fetihlerini hızlandırmak için girmiş olduğu bir savaştır. Bu savaş Balkan fetihlerini hızlandırmış olan bir savaştır. Bundan dolayı savaşın önemi Osmanlı İmparatorluğu açısından oldukça büyüktür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devirlerinde ki olan savaşlardan bir tanesidir.

Sazlıdere Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Osmanlı imparatorluğu Balkanlar'da ilerlemesini sürdürmek istiyordu. Bunun yolu da Edirne'den geçiyordu. Edirne Balkanlar'a erişmek için en önemli şehirlerden bir tanesidir. Bundan dolayı Balkanlar'da hakimiyeti sağlamak isteyen Osmanlı imparatorluğu Edirne'ye kuşatma gerçekleştirdi. Bizans İmparatorluğu bu savaşa hazırlıksız yakalanmıştı. 1. Murat döneminde fetih hareketlerini hızlandırmış olan Osmanlı İmparatorluğu büyük bir ordu ile Edirne kapılarına dayanmıştı.

Bizans İmparatorluğu da Osmanlı İmparatorluğu'nu egemenliğine bir tehdit olarak görüyordu. Bulgarları da örgütleyerek Edirne'nin savunulması gerektiğine karar verdiler. Bizans İmparatorluğu ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'na ilk hamlede büyük bir direniş gösterdiler. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu açısından kolay olmayacak olan bir savaştı. Çünkü o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu'na karşı büyük bir direnişi görünce ilerlemeyi yavaşlatmak zorunda kaldı. Savaş ilan ettikten sonra bu savaş tam 10 yıl sürmüştür. Tam bir meydan muharebesi savaşına sahne olan bu savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu zafer ilan etmiştir. Zaferin sonucunda Bizans İmparatorluğu ordusu ağır kayıplar vermiş Osmanlı İmparatorluğu da Edirne topraklarını ele geçirerek bu bölgeyi başkent ilan etmiştir.

Sazlıdere Savaşı Tarihi

Sazlıdere Savaşı 1361 yılında başlamıştır. Bu savaş 1371 yılına kadar sürmüştür. Toplam 10 yıl sürmüş olan bir savaştır.

Sazlıdere Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Sazlıdere Savaşı bugünkü Edirne topraklarında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir.

Sazlıdere Savaşı Tarafları

Sazlıdere Savaşında taraf devletler Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu'dur.

Sazlıdere Savaşı Nedenleri

- Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da ilerlemek istemesi.

- Bizans İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğunu durdurmak istemesi ve onu bir tehlike olarak görmesi

- Osmanlı İmparatorluğu gaza politikası ile Avrupa'ya İslam dinini yaymak istemesi.

Sazlıdere Savaşı Sonuçları

- Bu savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu'na karşı kesin zafer elde etti.

- Edirne Bizans İmparatorluğu'nun elinden alınarak başkent ilan edildi.

- Gümilcine ve Filibe'de alınarak Balkanlar ile Bizans İmparatorluğu'nun bağlantısı kesilmiş oldu.

- Balkan devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü görmüş oldu.

Sazlıdere Savaşı Önemi

Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen tarihteki son meydan muharebesidir. Bu savaş aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da ki ilerlemesine sebep olmuştur. Bundan dolayı da Balkan fetihleri açısından Sazlıdere Savaşı oldukça önemli bir savaştır. Bu savaşın sonucunda Edirne'de fethedilmiş oldu. Aynı zamanda Edirne'nin başkent olmasını sağlamış olan bir savaştır. Ayrıca Balkan devletleri ile Bizans İmparatorluğu arasında ki bağlantı da yine bu savaş ile birlikte tamamen kesilmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu güç kazandı.