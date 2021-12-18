Saz ve bağlama arasındaki fark nedir? Saz ile bağlamanın farkı

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Herkes tarafından sevilen çalgı aletleri arasında saz ve bağlamalar bulunuyor. Saz ve bağlamalar görünüş bakımından aynı olsa da bazı farkları bulunuyor. Bağlamanın gövdesi, saza göre daha küçüktür.

Saz ve Bağlama Arasındaki Fark Nedir?

Çalgı aletlerinin sahip olduğu isimler belirli bir tarihe dayanıyor. Herkes tarafından bilinen saz ve bağlamaların arasındaki farkların tamamı kişilerce öğrenilmek istiyor. Saz ve bağlama görüntü bakımından birbirleriyle aynıdır. Belirgin olan farkları olsa da, görünüş bakımından çok farkları bulunmuyor. Her bağlama aleti saz olarak değerlendirilir ama her saz ürünü bağlama değildir. Bağlamaların gövdeleri, sazlara göre daha küçük boyutta tasarlanıyor.

Saz İle Bağlamanın Farkı

Saz çalgı aletinin sahip olduğu özelliklerin bir kısmı bağlamalardan farklıdır. Sazların farklı çeşitleri bulunmaması rağmen, bağlamaların iki farklı türü bulunuyor. Uzun sağlı ve kısa sağlı gibi çok farklı türleri vardır. Saz ile bağlama elle çalınabilen çalgı aletleridir. Çok büyük farkları olmayan, neredeyse aynı çalgı aletleri bilinen ürünlerdir.