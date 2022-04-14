Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Sayma Sayıları Ne Demek Ve Sayma Sayısı Nedir? Sayma Sayıları Nelerdir, Kaçtan Başlar Ve Hangi Harfle Gösterilir

Sayma Sayıları Ne Demek Ve Sayma Sayısı Nedir Sayma Sayıları Nelerdir, Kaçtan Başlar Ve Hangi Harfle Gösterilir

Matematiğin en önemli konuları içerisinde sayma sayıları gelir. Özellikle birçok farklı konu üzerinden ortak şekilde kullanılan bir yapı olarak öne çıkar. Peki, sayma sayıları ne demek ve sayma sayısı nedir? Sayma sayıları nelerdir, kaçtan başlar ve hangi harfle gösterilir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Öğrencilerin mutlaka bilmesi ve öğrenmesi gerektiği en önemli matematik konuları içerisinde sayma sayıları geliyor. Bu sayılar küme şeklinde gösterilmesi ile beraber, belli bir yapıyı ifade etmektedir. Böylece matematik içerisindeki kümeler konusu ile birlikte, birçok değişik konu üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Özellikle soruları üzerinden karşı karşıya kalındığı vakit karıştırmamak için, hangi sayı aralığını ifade ettiğini bilmek önemlidir. 

 Sayma Sayıları Ne Demek? 

 1’den başlamak suretiyle sonsuza kadar giden sayılar kümesi sayma sayıları olarak ifade edilir. Diğer bir ifadeyle bir rakamından başlamak suretiyle, herhangi bir sonu olmayan sayılar kümesi olarak da anlatmak mümkün. 

 Bu doğrultuda pozitif (-) doğal sayılar kümesi şeklinde yine anlamı üzerinden ele alınır. Bu sebepten dolayı sayma sayıları içerisine negatif (-) sayılar yer almaz. Tabii ele alınan böylesi tanım üzerinden sıfır (0) doğal sayı olarak ifade edildiğinde, sayma sayıları farklılık gösterir. O yüzden genel anlamıyla 1 sayısından başlamak suretiyle sonsuza kadar devam eden sayılar şeklinde anlatmak mümkün. 

Haberin Devamı

 Sayma Sayısı Nedir? 

 Küme içerisinde ele alınmak suretiyle 1 sayısından itibaren sonsuza kadar devam eden rakamlar sayma sayısı olarak bilinir. Bu doğrultuda genel anlamıyla sayma sayıları küme içerisinde gösterilir; 

 (1, 2, 3, 4, 5, 6 …. n ….) şekilde devam eden küme üzerinden sayma sayılarıdır. 

 Sonsuza kadar devam etmesi ile beraber doğal sayılar üzerinden genelde pozitif rakamlar ele alınır. Böylece sayma sayıları içerisinde 0 sayısı kabul edilmez. Birçok farklı konu üzerinden öğrencilerin mutlaka karşılaştığı yapılar arasında yer alır. 

 Sayma Sayıları Nelerdir? 

 Sayma sayıları genel olarak tanımı üzerinden ele alındığı vakit sonsuzluğu anlatır. Tabii belli bir başlangıcı olması ile beraber, sonsuza kadar devam eden sayılara gösterir. Bu doğrultuda başlangıç olarak 1 rakamı ele alınır. Bu rakam üzerinden başlamak suretiyle küme içerisinde sonsuza kadar devam eden sayılardır. Yani sonsuza kadar devam eden pozitif tam sayılar olarak da anlatmak mümkün. Eğer 0 rakamı ele alınmaz ise, bu doğrultuda pozitif doğal sayılar şeklinde ifade edilebilir. Sadece başlangıcı olması ile birlikte, herhangi bir şekilde sonu olmayan bir sayı kümesidir. Tüm bu rakamlar ise matematik üzerinden bakıldığı vakit sayma sayıları olarak bilinir. Aynı zamanda küme üzerinden şu şekilde de anlatılır; 

 N += (1, 2, ,3, ….) 

Haberin Devamı

 Yukarıda verilen N doğal sayısı ile beraber 1 rakamından başlamak suretiyle, sayma sayıları sonsuza kadar bu şekilde devam eder. Böylece matematik eşliğinde birçok değişik konu ile beraber ele alınır ve kullanılır. Özellikle sorular üzerinden karşı karşıya gelindiği vakit, pozitif sayılar ya da doğal sayılar olarak anlatmak mümkün. Ancak duruma bağlı şekilde doğal sayılar içerisinde sıfır (0) rakamı sayıları içerisinde yer almaz. 

 Sayma Sayıları Kaçtan Başlar ve Hangi Harfle Gösterilir? 

 En çok merak edilen konular içerisinde sayma sayılarının hangi sayı ile başladığı ve yine hangi harfle gösterildiğidir. Sayma sayıları ise matematik üzerinden ele alınan ifadeleri eşliğinde, 1 (bir) rakamından başlar. Aynı zamanda sayma sayıları küme üzerinden gösterilir ve, ‘S’ harfi eşliğinde ifade edilir. Böylece amaca uygun olarak matematik üzerinde birçok farklı konu ve soru eşliğinde kullanılmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı