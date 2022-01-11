Sayıştayın görevleri ve sorumlulukları nelerdir? (Maddeler halinde)

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Sayıştay, günümüzde mali işlerden sorumlu bir yargı organı olarak çalışmaktadır. Birçok ilde binası bulunsa da ana merkez olarak Ankara'da çalışmaktadır.

Sayıştay’ın Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sayıştay kutsal bir yargı organı olarak ülkemizde görev yapmaktadır. Kamu kurumlarının tümünde finansal verileri ve mali tabloları incelemektedir. Ayrıca meclise doğru ve kesin raporlar sunmaktadır. Bununla birlikte Sayıştay’ın görevleri şunlardır ;

-Kamusal yani devlet dairelerinin mali tablolarını ve gelir gider rakamlarını denetler.

-Bu kurumlardan topladığı verileri meclise sunarak doğru kararlar alınmasını sağlar.

-Anayasada yer alan ve kanunen bulunan tüm mali denetleme işlemlerini yürütür.

-Yapılan tüm denetimleri kanuna uygun ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapar.

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-Doğru ve güvenilir kişileri bularak denetimlerin doğru şekilde yapılmasını sağlar.

-Sayıştay tüm bu görevlerini 'TBMM' adına yetkili organ olarak gerçekleştirir.

Sayıştay tüm bu görevleri yetkili kamu organı olarak yürütmektedir. Gerekli gördüğü yerlerde on beş gün süre verebilmektedir. Ancak kesin kamu zararına olan harcamalarda direkt olarak hüküm verme yoluna gitmektedir.

Sayıştay’ın Sorumlulukları Nelerdir?

Sayıştay en yüksek yargı ve denetleme organlarından biri olarak çalışmaktadır. Tamamen meclise ve anayasaya bağlı olarak bu çalışmaları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla kamu için çalışan en ufak ve en yüksek kurumları denetleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle oldukça hassas ve ülkeyi etkileyen çalışmalar gerçekleştirmektedir. Meclis adına yaptığı tüm çalışmalarda şeffaf ve doğru raporlar hazırlamaktadır. Gelirler, giderler ve finansal birçok veriyi detaylı olarak denetlemektedir. Böylece kamu kurumlarında bir yanlışlık veya yolsuzluk olmasının önüne geçmektedir.

Sayıştay Nerede Çalışır

Sayıştay ülke genelindeki tüm kamu hizmetlerini denetleyebilmektedir. Bununla birlikte belirli illerde merkezleri bulunmaktadır. Ancak günümüzde ana merkezi olarak Ankara’da hizmet vermektedir. Sayıştay tüm yetkilerini kanun çerçevesinde kullanmaktadır. Bu nedenle yapılan tüm denetlemeler şeffaf olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda kamu zararına bulunan işler belirlenmektedir. Sonrasında Sayıştay tüm bu hatalı işlemleri hukuksal olarak kesin hükme bağlamaktadır. Tüm yetkilerinin tamamını meclisten ve anayasadan alarak hizmet vermektedir.

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Sayıştay’ın Görevleri

Sayıştay ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesinden sorumlu olarak çalışmaktadır. Sayıştay ayrıca maliye bakanlığını denetleme yetkisine sahip olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla bir hata bulduğu zaman on beş gün içerisinde düzenleme isteyebilmektedir. Ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bunu kesin hükümlere bağlamaktadır. Çünkü Sayıştay sadece bir kez düzenleme yapılması için uyarıda bulunmaktadır. Dolayısıyla düzeltilmeyen ve hatalı bulunan mali harcamalar hukuksal olarak sonuca bağlanmaktadır.

Kamusal olarak tüm gelir, gider ve mali işlemleri Sayıştay denetlemektedir. Bu denetlemeler sonucunda karar verme ve raporlama olarak işlemler yürütmektedir. Tüm kamu kredileri, yapılan hibeler ve hazine harcamalarını sıkı olarak araştırmaktadır. Böylece yapılacak yanlışlık ve kamu zararına harcamaların önüne geçilmektedir. Ayrıca Sayıştay raporları her yıl meclise sunulduktan sonra kamuya paylaşılmaktadır.

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Sayıştay Şikâyet Kabul Ediyor mu?

Sayıştay isim, soy isim ve somut kanıtlarla sunulan şikayetleri kabul etmektedir. Ancak şikâyet eden kişinin tüm bilgilerinin doğru olması ve şikayetini imzalaması gerekmektedir. Sonrasında Sayıştay gerekli incelemeleri yapabilmekte ve hatalı durumlarda kesin hüküm verme yoluna gidebilmektedir. Bununla birlikte son kanun değişikliklerinden sonra, Sayıştay varlık fonu gibi birkaç kurumu denetleme yetkisini kaybetmektedir. Devletin mekanizmaları bazen değişmektedir. Dolayısıyla buna bağlı olarak Sayıştay kendisini güncellemektedir.