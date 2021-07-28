Sayısal veriler yayınlandı: Yüzde 68 barajı geçti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre ilk oturum Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

TYT’ye katılan adayların yüzde 68’i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. TYT’de kadınlar erkeklerden daha yüksek başarı gösterdi. Kadınların yüzde 71,75’i ve erkeklerin 64,16’sı barajı geçen adaylar arasında yer aldı. Sınava katılanların yüzde 32’si ise 150 puanın altında kalarak barajı geçemediği için hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyecek.

AYT’de alan ağırlık değerlendirmelerde ise sayısal puan türünde adaylarının yüzde 42,85’i, Sözel’de 60,09’u, Eşit Ağırlık puan türünde yüzde 48,04’ü ve dil alanına yüzde 80,68’i 180 ve üzeri puan alarak barajı geçti. Alan değerlendirmelerinde Dil puan türü dışında kadınlar erkeklerden yine daha başarılı performans sergiledi.

TYT’de 2, AYT’de sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türünde 1’er aday ve YDT’de 5 aday 500 tam puan aldı.