Sayısal bölümler taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
Merakla beklenen YKS sonuçları nihayet açıklandı. 2 yıllık (Önlisans) bölümlerin 2021 Üniversite Taban Puanları, üniversite sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstedikleri üniversite için tercih yapacak olan üniversite adayların, bölümlerin sıralamaları ve taban puanlarını öğrenmesi gerekiyor. İşte, 2 yıllık, 4 yıllık önlisans üniversite bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları 2021
YKS’ye giren öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sayısal puanı ile alınacak bölümler ve 2 yıllık, 4 yıllık sayısal bölümlerin taban puanları geliyor. 2021 Sayısal bölümü taban puanları sizler için derledik. Bu puanlar 2020 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. İşte, YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri, sıralamaları ve taban puanları 2021.
4 yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler4 yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Ergoterapi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Bölümü
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fotonik
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Hemşirelik
Hidrojeoloji Mühendisliği
İç Mimarlık
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Matematik Bölümü
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoteknoloji
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji (4 Yıllık) ( SAY)
Optik ve Akustik Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Orman Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Perfüzyon (4 Yıllık) ( SAY)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) ( SAY)
Pilotaj (4 Yıllık) ( SAY)
Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Raylı Sistemler Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Su Bilimleri ve Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Süt Teknolojisi (4 Yıllık) ( SAY)
Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) ( SAY)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) ( SAY)
Tarımsal Genetik Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) ( SAY)
Tarla Bitkil (4 Yıllık) ( SAY)
Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Tıp (6 Yıllık) ( SAY)
Tıp Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Tohum Bilimi ve Teknolojisi (4 Yıllık) ( SAY)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) ( SAY)
Tütün Eksperliği (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) ( SAY)
Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Uzay ve Uydu Mühendisliği ( 4 Yıllık) (SAY)
Veteriner (5 Yıllık) ( SAY)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (4 Yıllık) ( SAY)
Yapay Zeka Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Yazılım Geliştirme (4 Yıllık) ( SAY)
Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Ziraat Mühendisliği Programları (4 Yıllık) ( SAY)
Zootekni (4 Yıllık) ( SAY)
2 yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Beton Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Kağıt Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Seramik, Cam ve Çinicilik
Seramik ve Cam
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Şarap Üretim Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yat Kaptanlığı
Yaşlı Bakımı
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