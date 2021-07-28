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Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Sayısal bölümler taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

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Sayısal bölümler taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

Merakla beklenen YKS sonuçları nihayet açıklandı. 2 yıllık (Önlisans) bölümlerin 2021 Üniversite Taban Puanları, üniversite sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstedikleri üniversite için tercih yapacak olan üniversite adayların, bölümlerin sıralamaları ve taban puanlarını öğrenmesi gerekiyor. İşte, 2 yıllık, 4 yıllık önlisans üniversite bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları 2021

YKS’ye giren öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sayısal puanı ile alınacak bölümler ve 2 yıllık, 4 yıllık sayısal bölümlerin taban puanları geliyor. 2021 Sayısal bölümü taban puanları sizler için derledik. Bu puanlar 2020 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. İşte, YKS 2 ve 4 yıllık sayısal bölümleri, sıralamaları ve taban puanları 2021.

4 yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler4 yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya Bilimleri 
Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Bahçe Bitkileri 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 
Basım Teknolojileri
Beslenme ve Diyetetik 
Bilgi Güvenliği Teknolojisi 
Bilgisayar Bilimleri 
Bilgisayar Mühendisliği 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
Bitki Koruma 
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 
Biyoenformatik ve Genetik 
Biyokimya 
Biyoloji 
Biyoloji Öğretmenliği 
Biyomedikal Mühendisliği 
Biyomühendislik 
Biyosistem Mühendisliği 
Biyoteknoloji 
Cevher Hazırlama Mühendisliği 
Çevre Mühendisliği 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
Deri Mühendisliği 
Dijital Oyun Tasarımı 
Dil ve Konuşma Terapisi 
Diş Hekimliği 
Ebelik 
Eczacılık 
Elektrik Mühendisliği 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Elektronik Mühendisliği 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 
Endüstriyel Tasarım 
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
Enerji Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Ergoterapi 
Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Fizik Bölümü
Fizik Mühendisliği 
Fizik Öğretmenliği 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Fotonik 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği  Gemi ve Yat Tasarımı 
Genetik ve Biyomühendislik  Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları  Geomatik Mühendisliği 
Gerontoloji 
Gıda Mühendisliği  Gıda Teknolojisi 
Harita Mühendisliği 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 
Hemşirelik 
Hidrojeoloji Mühendisliği 
İç Mimarlık 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
İmalat Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği 
İstatistik 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İşletme Mühendisliği 
Jeofizik Mühendisliği 
Jeoloji Mühendisliği 
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 
Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği 
Kimya Öğretmenliği 
Kimya-Biyoloji Mühendisliği 
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 
Maden Mühendisliği 
Makine Mühendisliği  
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Matematik Bölümü 
Matematik Mühendisliği 
Matematik Öğretmenliği 
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
Mekatronik Mühendisliği 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Meteoroloji Mühendisliği 
Mimarlık 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Moleküler Biyoteknoloji 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 
Nanobilim ve Nanoteknoloji 
Nanoteknoloji Mühendisliği 
Nükleer Enerji Mühendisliği 
Odyoloji (4 Yıllık) ( SAY)
Optik ve Akustik Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Orman Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Otomotiv Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Perfüzyon (4 Yıllık) ( SAY)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Peyzaj Mimarlığı  (4 Yıllık) ( SAY)
Pilotaj  (4 Yıllık) ( SAY)
Polimer Malzeme Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Raylı Sistemler Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Su Bilimleri ve Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Su Ürünleri Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Süt Teknolojisi  (4 Yıllık) ( SAY)
Şehir ve Bölge Planlama  (4 Yıllık) ( SAY)
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Tarımsal Biyoteknoloji  (4 Yıllık) ( SAY)
Tarımsal Genetik Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Tarımsal Yapılar ve Sulama  (4 Yıllık) ( SAY)
Tarla Bitkil (4 Yıllık) ( SAY)
Tekstil Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Tıp (6 Yıllık) ( SAY)
Tıp Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Tohum Bilimi ve Teknolojisi (4 Yıllık) ( SAY)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) ( SAY)
Tütün Eksperliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Bakım ve Onarım  (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) ( SAY)
Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri  (4 Yıllık) ( SAY)
Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Uzay ve Uydu Mühendisliği ( 4 Yıllık) (SAY)
Veteriner (5 Yıllık) ( SAY)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi  (4 Yıllık) ( SAY)
Yapay Zeka Mühendisliği  (4 Yıllık) ( SAY)
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Yazılım Geliştirme  (4 Yıllık) ( SAY)
Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) ( SAY)
Ziraat Mühendisliği Programları (4 Yıllık) ( SAY)
Zootekni (4 Yıllık) ( SAY)

2 yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenci Alacak Bölümler 

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Beton Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deri Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Harita ve Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
Kağıt Teknolojisi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Mekatronik
Metalurji
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Oto Boya ve Karoseri
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Seramik, Cam ve Çinicilik
Seramik ve Cam
Sondaj Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süt ve Besi Hayvancılığı
Şarap Üretim Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tarım Makineleri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Uçak Teknolojisi
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yat Kaptanlığı
Yaşlı Bakımı

YKS 2021- Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

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