Sayılı Gün Çabuk Geçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sayılı gün çabuk geçer atasözü Türkçedeki gerçek anlamda kullanılan atasözleri arasında yer alır. Bu nedenle de bu atasözünde anlatılan kolayca anlaşılabilir.

Sayılı Gün Çabuk Geçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gün sayısı, ne kadar süreceği belli olan bir iş çabucak biter. İnsan iş her ne kadar uzun olsa da işi yapmaya başladıktan sonra işine öyle dalar ki, bir bakar iş sonuca ermiş. İnsan işini yapmaya odaklanınca günlerin nasıl geçtiğini anlayamaz.

Sayılı Gün Çabuk Geçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sanki askere daha dün gitmişim gibi geliyor. Aslında uzun dönem askerlik yaptım ama sayılı gün çabuk geçiyor.