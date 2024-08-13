Sayılarla YKS yerleştirmeleri...  28 bin 944 kontenjan boş kaldı

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Yerleştirmelerde puanı hesaplanan son sınıf düzeyinde 1 milyon 74 bin 712 adayın 351 bin 204’ü, önceki yıllarda yerleşememiş 1 milyon 51 bin 838 adayın 407 bin 983’ü, daha önce yerleşmiş 320 bin 218 adayın 102 bin 795’i, bir yükseköğretim programını bitirmiş 243 bin 510 adayın 95 bin 802’si ve yükseköğretimden kaydı silinmiş 65 bin 23 adayın 29 bin 604’ü yerleşti. Böylece puanı hesaplanan toplam 2 milyon 755 bin 301 adayın 987 bin 388’i üniversiteli oldu.

ANADOLU LİSELERİ ÖNDE

Okul türüne göre yapılan yerleştirme değerlendirmesinde ise ağırlıklı olarak 350 bin 62 Anadolu lisesi, 182 bin 993 lise, 145 bin 2 diğer meslek lisesi, 96 bin 98 İmam Hatip lisesi, 95 bin 256 yabancı dilde eğitim veren özel lise, 30 bin 985 fen lisesi ve 17 bin 319 özel fen lisesi mezunu bir yükseköğretim programında kendine yer buldu. Adayların yüzde 25,18’i ilk tercihine, yüzde 13,75’i ikinci tercihine ve 10,42’si üçüncü tercihine yerleşti. 24’üncü yani listedeki son tercihine yerleşen adayların yüzdesi ise 0,46 oldu.