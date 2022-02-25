Sayılar teorisi nedir ve konuları nelerdir?

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Sayılar teorisi matematiğin en eski alanlarından biri olarak bilinmektedir.

Sayılar Teorisi Nedir?

Sayılar teorisi tam sayıların özelliklerini inceleyen matematiğin bir alanı olarak kabul edilmektedir. Sayılar teorisi tamsayılar arasında özellikle pozitif sayıların özelliklerini incelemektedir.

Sayılar teorisi matematiğin çok eski alanlarından olmasına rağmen bu alanda uzun yıllar uygulama yapmak az şekilde olmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilgisayar sistemlerinin kullanılması sayıların sonlu sayılara kadar işlem yapılabilmesi olanağı sayılar teorisi özelliğini arttırmaktadır.

Sayılar teorisi sayıların sonsuz sonlu olduğunu bilgisayar gibi teknoloji yardımıyla kolaylıkla ortaya çıkardığı için matematiğin çıkış noktasının da ihtiyaçtan olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

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Sayılar teorisine göre matematiğin ortaya çıkış nedeni felsefi temellere dayanmaktadır. Sayı teorisi matematiğin en eski dalı olarak kabul edilmesinin yanında güncel olarak birçok alanda sayı teorisi konularının etken olduğu görülmektedir.

Sayı teorisi özellikle bilişim ve iletişim alanında kullanılarak sayı teorisi konuları sayesinde iletişim sistemleri ve ağ sistemleri kontrol edilerek birçok alanda kullanılan şifreleme ve güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. Sayı teorisi konuları geniş bir yelpazede bulunmaktadır.

Sayılar Teorisinin Konuları Nelerdir?

Sayılar teorisi günümüzde birçok alanda konuları kapsayan özellikte bir teoridir. Sayılar teorisinin temel konularından olan modüler aritmetik günümüzde birçok alanda yer almaktadır.

Sayılar teorisi temel konularını içeriden modüler aritmetik iletişim sistemlerinin ağ teknolojilerinde, yüksek hızlı bilgisayarlarda güvenli şifreleme gereken alanlarda takvim hesaplamaları konularında kullanılmaktadır. Sayılar teorisinin bu alanda kullanılan teorisine kongrüans teorisi adı da verilmektedir.

Sayılar teorisi uygulama alanları arasında fizik, kimya, biyoloji yer almaktadır. Aynı zamanda sayılar teorisi müzik ve nota sistemlerinde de kullanılmaktadır.

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Sayılar teorisi günümüzde iş hayatında sıklıkla kullanılmasının yanında kriptogrofi, dijital iletişim ve ekonomi alanlarında da kullanılmaktadır. Sayılar teorisi konularını şöyle sıralamak mümkündür.

Bölünebilirlik, kesirleri, modüler aritmetik, aritmetik fonksiyonlar, analitik sayı teorisi, cebirsel sayı teorisi, diyofand denklemleri, diyafantus yaklaştırımı, elek yöntemleri, isimlendirilmiş asallar, kombinatoryal sayı teorisi, hesaplamalı sayı teorisi, aritmetik dinamikler olarak sayı teorisi konuları incelenmektedir.

Sayı teorisi konuları matematiğin konularının neredeyse tamamını içeren ve sonuç olarak sayı teorisinin sınırsız işlemler ve yöntemlerle oluşturulduğu görülmektedir.