Sayılar Nasıl Yazılır? Sayıların Yazılışları İle İlgili Kurallar

Sayıların yazılış şeklini öğrenerek, cümle içerisindeki gerekli yerlerde doğru şekilde kullanabilmek mümkün hale gelmektedir. Matematikte rakamsal bir ifade olma özelliği taşıyan sayıları cümle içinde kullanırken yazıyla da gösterebilmek mümkün olmaktadır. Sayıları nerede yazı ile rakamla, bitişik ya da ayrı yazılması belirli kurallara bağlı durumdadır.
Sayılar Nasıl Yazılır?
Sayılar, matematikte 1,16, 187, 210, 1500 gibi çeşitliliğe sahip olan rakamsal ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. Matematikte sayıları yazarken yalnızca kesirli mi, tam sayı mı yoksa negatif ya da pozitif (-/+) olup olmadığına bakılır. Ancak Türkçede sayıları yalnızca rakamsal olarak kullanma durumu söz konusu değildir.
Sayıların Yazılışları İle İlgili Kurallar
Sayılar gerekli durumlarda cümle içerisinde kullanılmakta olduğundan dolayı bazı yerlerde yazıyla da yazabilme durumu söz konusudur. Sayıların nasıl yazıldığı konusunu kuralları ile ve örnekleriyle birlikte işlemek büyük fayda sağlayacaktır.
Örnek:
- Sana, beşinci kezdir söylüyorum.
- Yarın dört arkadaş birlikte havuza gideceğiz.
- Annem pazardan yirmi köy yumurtası sayın aldı.
Örnek:
- Film, saat 19.30’da başlayacak.
- Kız kardeşim, 50 liraya çanta aldı.
- Adana’ya varmamıza daha 70 kilometre yol var.
- 14.00’da değil de 14.00’de biçiminde yazılır.
4.Kural: Cümle içerisinde saat ve dakika kullanılacak ise, bunları yazı ile de ifade edebilirsiniz. Örnek:
- Okul zili, sekiz otuzda çalıyor.
- İçinde yaşadığımız dünyamız yaklaşık olarak 4, 54 milyar yıl yaşındadır.
- Akşama kadar 200 bin imza topladık.
6.Kural: Cümle içerisinde iki ve daha fazla basamaklı sayılar yazılırken kelimeler ayrı olarak yazılır.
Örnek:
- İlçe nüfusu kırk bin dört kişidir.
Örnek:
- 15250 ( onbeşbinüçyüzelli TL)
Örnek:
- Ellibir, altmıyedi, yirmisekiz.
Örnek:
-dörtlük, sekizlik, onaltılık, otuzikilik
Örnek:
- , %0,12 gibi
Örnek:
- Kitap ve dergi ciltlerinde; IV. Cilt
- Hükümdar isimlerinde; XIV. Lois
- Tarihi olaylarda ; II. Dünya Savaşı
- Maddelerin sıralanmasında; I)…. II)… kullanılırlar
- Tarihlerde ayların yazımı esnasında; 29.X.1923
- Yüzyıllarda; XX. yüzyıl
10.Kural: Dört ve daha fazla basamaklı olan sayıları yazılışlarında sayılar üçerli gruplara ayrılır ve aralarına nokta konur.
Örnek:
- 80.750.912
- 5.160.367
Örnek:
- 2,5 (2 tam, onda 5); 13,15 (13 tam, yüzde 15) .
Örnek:
- 5., X., 57’inci alay, 5’inci sınıf
13.Kural: Üleştirme bildiren sayılar yazı ile gösterilirler. Sıra bildiren sayılar gibi rakamla yazılmazlar.
Örnek:
- paketleri raflara beşer yerleştirdik.
- Çikolataları üçer dağıttık.
Örnek:
- Paramın 1/3’ü ile şeker aldım.
- 2/3’ü (iki bölü üçü)
15.Kural: Rakam ile yazılmış olan bir sayıya ek gelecekse kesme işareti kullanılır. Kesme işaretinden sonra yazılacak olan ek, rakamın son sayısına göre ses uyumuna girer.
Örnek:
- Efendim, 14.15’te toplantınız var!
- Mustafa Kemal, 1919’da Samsun’a çıktı.
- Öğle 12’ye kadar sizi bekledim.