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Sayılar Nasıl Yazılır? Sayıların Yazılışları İle İlgili Kurallar

Sayılar Nasıl Yazılır Sayıların Yazılışları İle İlgili Kurallar

Günlük hayatın içinde sıklıkla kullandığınız ve matematiksel birer işaret olma niteliği barındıran sayıların yazılışları esnasında belirli kuralların varlığı söz konusudur. Sayıları ilgili cümle içinde bu kuralları dikkate alarak yazmak gerekmektedir. Sayılar nasıl yazılır? Sayıların yazılışları ile ilgili kurallar konu başlıklarını detayları ile derledik.

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 Sayıların yazılış şeklini öğrenerek, cümle içerisindeki gerekli yerlerde doğru şekilde kullanabilmek mümkün hale gelmektedir. Matematikte rakamsal bir ifade olma özelliği taşıyan sayıları cümle içinde kullanırken yazıyla da gösterebilmek mümkün olmaktadır. Sayıları nerede yazı ile rakamla, bitişik ya da ayrı yazılması belirli kurallara bağlı durumdadır. 

 Sayılar Nasıl Yazılır? 

 Sayılar, matematikte 1,16, 187, 210, 1500 gibi çeşitliliğe sahip olan rakamsal ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. Matematikte sayıları yazarken yalnızca kesirli mi, tam sayı mı yoksa negatif ya da pozitif (-/+) olup olmadığına bakılır. Ancak Türkçede sayıları yalnızca rakamsal olarak kullanma durumu söz konusu değildir. 

 Sayıların Yazılışları İle İlgili Kurallar 

 Sayılar gerekli durumlarda cümle içerisinde kullanılmakta olduğundan dolayı bazı yerlerde yazıyla da yazabilme durumu söz konusudur. Sayıların nasıl yazıldığı konusunu kuralları ile ve örnekleriyle birlikte işlemek büyük fayda sağlayacaktır. 

  1. Kural: Sayılar metin içerisinde yazı ile yazılırlar. 

 Örnek: 

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 - Sana, beşinci kezdir söylüyorum.

 - Yarın dört arkadaş birlikte havuza gideceğiz.

 - Annem pazardan yirmi köy yumurtası sayın aldı. 

  1. Kural: Saat, ölçü, para tutarı, istatistik verilere dair durumlarda rakamlarla yazılırlar. 

 Örnek:

 - Film, saat 19.30’da başlayacak.

 - Kız kardeşim, 50 liraya çanta aldı.

 - Adana’ya varmamıza daha 70 kilometre yol var. 

  1. Kural: Saat başlarında, yani 14.00, 19.00, 06.00 gibi durumlarda sıfırlar dikkate alınmaz. 

 - 14.00’da değil de 14.00’de biçiminde yazılır. 

 4.Kural: Cümle içerisinde saat ve dakika kullanılacak ise, bunları yazı ile de ifade edebilirsiniz. Örnek: 

 - Okul zili, sekiz otuzda çalıyor. 

  1. Kural: Dört ya da daha çok basamaklı olan sayılarda geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sayılarını yazı ile yazabilmek mümkündür. 

 - İçinde yaşadığımız dünyamız yaklaşık olarak 4, 54 milyar yıl yaşındadır.

 - Akşama kadar 200 bin imza topladık. 

 6.Kural: Cümle içerisinde iki ve daha fazla basamaklı sayılar yazılırken kelimeler ayrı olarak yazılır. 

 Örnek:

 - İlçe nüfusu kırk bin dört kişidir. 

  1. Kural: Sayılar cümle içerisinde üç yerde bitişik olarak yazılırlar. 
  1. a) Senet, çek gibi ticari niteliğe sahip olan belgelerde kelimeler bitişik şekilde yazılırlar. 

 Örnek:

 - 15250 ( onbeşbinüçyüzelli TL) 

  1. b) İsimleri sayılardan oluşmakta olan iskambil oyunları bitişik şekilde yazılırlar. 

 Örnek:

 - Ellibir, altmıyedi, yirmisekiz. 

  1. c) Nota isimleri bitişik şekilde yazılırlar. 

 Örnek:

 -dörtlük, sekizlik, onaltılık, otuzikilik 

  1. Kural: Yüzdelik ve bindelik ifadelerde işaret ile sayı arasında bir boşluk bulunmaz. 

 Örnek:

 - , %0,12 gibi 

  1. Kural: Romen rakamları; 

 Örnek: 

 - Kitap ve dergi ciltlerinde; IV. Cilt

 - Hükümdar isimlerinde; XIV. Lois

 - Tarihi olaylarda ; II. Dünya Savaşı

 - Maddelerin sıralanmasında; I)…. II)… kullanılırlar

 - Tarihlerde ayların yazımı esnasında; 29.X.1923

 - Yüzyıllarda; XX. yüzyıl 

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 10.Kural: Dört ve daha fazla basamaklı olan sayıları yazılışlarında sayılar üçerli gruplara ayrılır ve aralarına nokta konur. 

 Örnek:

 - 80.750.912

 - 5.160.367 

  1. Kural: Kesirli sayılarda, kesir kısmı virgül ile ayrılır. 

 Örnek:

 - 2,5 (2 tam, onda 5); 13,15 (13 tam, yüzde 15) . 

  1. Kural: Sıra bildiren sayılar yazı ile ya da rakam ile gösterilebilir. Rakam ile gösterileceği vakit ya nokta (.) ya da kesme işareti (‘) kullanılır. Her iki işaretin de aynı anda kullanımı söz konusu olamaz. 

 Örnek:

 - 5., X., 57’inci alay, 5’inci sınıf 

 13.Kural: Üleştirme bildiren sayılar yazı ile gösterilirler. Sıra bildiren sayılar gibi rakamla yazılmazlar. 

 Örnek: 

 - paketleri raflara beşer yerleştirdik.

 - Çikolataları üçer dağıttık. 

  1. Kural: Bayağı kesirlere getirilecek olan ekler, kesir çizgisinin altında yer alan sayı esas alınarak yazılırlar. 

 Örnek: 

 - Paramın 1/3’ü ile şeker aldım.

 - 2/3’ü (iki bölü üçü) 

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 15.Kural: Rakam ile yazılmış olan bir sayıya ek gelecekse kesme işareti kullanılır. Kesme işaretinden sonra yazılacak olan ek, rakamın son sayısına göre ses uyumuna girer. 

 Örnek: 

 - Efendim, 14.15’te toplantınız var!

 - Mustafa Kemal, 1919’da Samsun’a çıktı.

 - Öğle 12’ye kadar sizi bekledim.

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