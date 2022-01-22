Saygıdeğer nasıl yazılır? Saygıdeğer kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Saygıdeğer genellikle sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kişiler arasında tanımlama yapmak için birçok yerde geçmektedir. Günlük kullanım ve yazılarda saygıdeğer kelimesinde sıklıkla yazım yanlışları yapılmaktadır.

Saygıdeğer Nasıl Yazılır?

Saygıdeğer kelimesi genellikle 'saygı değer' şeklinde yanlış yazılmaktadır. Bu nedenle yanlış kullanım ve hatalara sebebiyet vermektedir. Kelime anlamı olarak birçok kişi saygıdeğer kelimesini günlük konuşmalarda sıklıkla kullanmaktadır. Saygı görmeyi hak eden ve muhterem gibi anlamları bulunmaktadır. Saygıdeğer kelimesi TDK' ya göre araya boşluk bırakılmadan yazılmaktadır.

Bitişik olarak saygıdeğer araya boşluk bırakılmadan yazılmaktadır. Ancak iki kelimenin birleşimiyle oluştuğundan dolayı bazen hatalar meydana gelmektedir. Bununla birlikte cümleye başlarken her kelimede olduğu gibi 'Saygıdeğer' şeklinde büyük harfle başlamaktadır. Cümle içerisinde 'saygıdeğer' şeklinde bitişik ve küçük harfle yazılmaktadır.

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Saygıdeğer Kelimesi TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bu kelime güncel TDK' ya ve bilgilerine göre kesinlikle bitişik yazılmaktadır. Saygıdeğer kelime anlamı olarak saygınlık görmeyi hak eden kişilere karşı kullanılmaktadır. Birçok yazı ve haberde bu kelime ayrı olarak yanlış kullanılmaktadır. Bu nedenle cümle içerisinde ve başında fark etmeksizin kesinlikle bitişik yazılmaktadır.