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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında “Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi” düzenlendi. Toplam 7 oturumda gerçekleşecek ve 35 konuşmacının yer alacağı Yetenek Yönetimi Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın yanı sıra savunma sanayisinden ve kamu kurumlarından temsilciler, üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada savunma sanayisinin stratejik ve kritik öneme sahip sektörlerden biri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Ülkemizin güvenliğini sağlamak, bağımsızlığını korumak ve aynı zamanda küresel rekabette var olabilmek için savunma teknolojilerinde yetkin, inovatif ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Yetenekleri erken keşfetmek, doğru yönlendirmek ve onlara uygun kariyer yolları açmak, sektörün sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynayacaktır. Eğitim ve sektör ihtiyaçları arasında çıkabilecek uyumsuzluğa karşı YÖK hızla aldığı önemleri hayata geçirmeye başladı. Bu önlemlerin başında, yeni ortaya çıkan ve ihtiyacı duyulan yetkinliklerin öğrencilerimize kazandırılması amacıyla müfredatların sektör temsilcileriyle istişare halinde güncellenmesi yer alıyor. Bunun yanında bir diğer önlem, iş gücü piyasalarında istihdamı kolaylaştıracak olan üniversitelerimizce staj ve işyeri uygulama imkân ve sürelerinin genişletilmesine ve çeşitlendirilmesine destek verilmesi. Organize Sanayi Bölgelerinde, Meslek Yüksek Okulları uygulamaları bu bakımdan güzel birer örnek olarak anılabilir. Savunma sanayisinde kuşkusuz öne çıkan en önemli unsur, sektörün teknolojiye dayalı ve yenilikçi çözümler gerektiren bir yapıya sahip olması. Bu, sadece mühendislik değil, aynı zamanda yapay zeka, veri analitiği, otonom sistemler, siber güvenlik gibi pek çok disiplinin bir araya geldiği, disiplinler arası bir iş gücü talebini de beraberinde getiriyor.”

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SİBER GÜVENLİKTE YENİ ADIMLAR

Özvar, siber güvenlik, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan iş birliği çerçevesinde dört yeni siber güvenlik meslek yüksekokulunun açıldığını hatırlatarak, “Bu yüksekokullar geçtiğimiz yıl eğitime başladı. Bu okullara giren öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeyde” dedi.

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YILMAZ: AMACIMIZ YERLİLİĞİ ARTIRMAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayisinde yüksek teknoloji üretiminin ve insan kaynağının önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Savunma sanayisindeki temel amacımız kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan temin etmemek ve yerlilik, millilik oranlarımızı sürekli arttırmaktır. Geçmişte edildiğimiz deneyimler, savunma ürünlerinin tasarımı ve üretiminde tam bağımsızlığa ulaşmanın vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün de Yetenek Yönetimi Zirvesinin savunma sanayisi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, bu platformun yetkinlik yönetimi ve becerilerin geliştirilmesi konularına odaklanacağını kaydetti.