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Savunma nasıl yazılır? Savunma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Savunma nasıl yazılır Savunma kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Ülkemizde dilimize başka dillerden geçen pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeleri bazen doğru yazdığımızı zannederken yanlış yazabiliyoruz. Bu da çoğu zaman yazım yanlışlıklarına neden oluyor. Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek ve teyit etmek için TDK’nın yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Savunma nasıl yazılır tüm detayları ile sizler için derledik.

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Ülkemizde pek çok kelimenin yazılışında yazım yanlışı yapılıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de savunma kelimesidir. Bu kelimeyi doğru yazıp yazmadığınız konusunda herhangi bir tereddüte düşmeniz halinde TDK yazım kılavuzundan kelimenin yazılışını inceleyebilirsiniz.

 Savunma Nasıl Yazılır?

 Yazım yanlışı yapmamak için kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekir. Ülkemizde pek çok kelime okunduğu gibi yazılır. Savunma kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Okunduğu şekli ile yazılan kelimeler arasında yer alan bu kelime, “savunma” şeklinde yazılır. Yazılışında tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK’nın güncel yazım kılavuzundan faydalanabilirsiniz.

 Savunma Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Savunma kelimesi, dilimizde çok sık duyduğumuz ve çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de her gün pek çok kişi tarafından bu kelimenin doğru yazılışı internetten araştırılıyor.

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 Dilimizde pek çok kelime, yazıldığı gibi okunuyor. Yazıldığı şekilde okunan kelimeler arasında yer alan savunma kelimesinin TDK’ya göre doğru yazılışı ise, savunma şeklindedir. Aynı zamanda savunma kelimesi, bir saldırıya karşı koyma, müdafaa etme anlamalarına geliyor. Savunma kelimesi, okunduğu şekli ile yazıya dökülüyor.

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