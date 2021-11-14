Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Birini Şikayet Etmek İçin Nereye Başvurulur, Kimler Başvurabilir?

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Savcılığa suç duyurusunda bulunacak kişilerin merak ettiği en önemli sorulardan bir tanesi de ücretli olup olmadığıdır. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak tamamen ücretsizdir. Her vatandaş savcılığa suç duyurusunda ücretsiz bir şekilde bulunabilir.



Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?



Savcılığa suç duyurusu yapmak için ilk olarak dilekçe yazmanız gerekmektedir. Savcılığa suç duyurusunda bulunacak bir kimse dilekçe yazım kurallarını da bilmesi gerekir. Bunun için pek çok bilgi yer almaktadır. Direkt olarak dilekçe yazım büroları da bulunmaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için dilekçeyi eksiksiz bir şekilde doldurun ve mutlaka altına kendi imzanızı atmanız gerekiyor. Dilekçe de savcılığa verilen kişinin bilgilerini de yazmanız gerekir. Daha sonra yazmış olduğunuz dilekçenin iki tane fotokopisini almanız gerekir.



Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunan kişinin yani kendinizin de kimlik fotokopisini almanız gerekmektedir.



Birini Şikayet Etmek İçin Nereye Başvurulur?



Birini şikayet etmek için iki farklı seçeneğe sahipsiniz. İsterseniz evinizin en yakını olan karakola doğrudan giderek buradan da yine şikayet dilekçesini oluşturabilir ve şikayetçi olabilirsiniz. Bir diğer şikayet edilecek seçenek ise doğrudan adliyeye gitmektir. Adliyeye giderek bölge asliye mahkemesinde cumhuriyet başsavcılığı ile görüşerek dilekçe oluşturabilir ve dilekçe ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suç duyurusunda bulunmak için günün her saatini kullanabilirsiniz. Bunun için nöbetçi savcılıklar da görevlidir. Nöbetçi savcılıklara da başvurarak şikayet dilekçenizi oluşturabilmeni mümkündür.



Birini Şikayet Etmek İçin Kimler Başvurabilir?



Birini şikayet etmek için herkes başvurucu olabilir. Bunun için mağdur olmuş olması gerekir. Eğer ortada bir mağduriyet söz konusu ise doğrudan vatandaş olup olmaması fark etmeden şikayetçi olabilme şansınız vardır. Bunun için bölge adliye mahkemeleri ve karakolları kullanabilirsiniz.