Savcı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Savcı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Suçun oluşturulduğu anı bizzat gören veya haber alan savcı, devlet adına hareket etme yetkisine sahiptir. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alan savcı, tespit edilen bulgular ve deliller ile soruşturma dosyasını oluşturmaktadır.

Savcı Nedir?

Suç unsurunu tespit eden savcı, soruşturma ve kovuşturma yapmaktadır. Her ne kadar kanunlara göre savcı devleti temsil etse de devlete karşı soruşturma açabilmektedir. Savcının suç konusunda önemli görevleri olması, adaletin simgesi haline gelmesini sağlamıştır. Savcıların birçok çeşidi bulunmakta olup bağlı oldukları alt kuruluşlar farklıdır.

Savcı Ne İş Yapar?

Kamuyu ilgilendiren suçlarda ihbar veya şikayet olmadan soruşturma başlatabilen savcı, sanıkların sorgulanmasını da sağlamaktadır. Araştırma sonuçlarını takip eden savcı, kanunların verdiği yetkiye dayanarak dosya oluşturmaktadır. Dava konusunun taraftarları hakkında bilgi ve kanıtların toplanmasını sağlayan savcı, adli tıp raporunu da takip etmektedir.

Savcı Nasıl Olunur?

Türkiye'de savcı gibi hukuk alanında çalışan mesleklere büyük saygı duyulmaktadır. Savcı olmak isteyen kişinin 4 yıllık Hukuk Fakültelerinde lisans eğitimi almaları gerekmekte olup Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarı elde etmelidir. Adalet Bakanlığı ile ÖSYM tarafından düzenlenen savcılık sınavında başarılı olmak da aranan diğer kriterlerden biridir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayları staj süreci beklemektedir. Staj süresi 2 yıl olup ilk sene sonunda adayın savcı olup olamayacağı kararı verilmektedir. Başarılı bir staj dönemi geçiren adaylar, staj sürecini kapsayan bir sınava girmekte ve sınavda başarı elde etmeleri durumunda atamaları gerçekleşmektedir.

Savcı Olma Şartları Nelerdir?

Binlerce gencin hayalini süsleyen savcılık mesleği, beraberinde büyük bir sorumluluk getirmektedir. Liseyi bitiren kişi savcı olmak için Hukuk Fakültesi'ni kazanmalı ve Hukuk Fakültesi'nden mezun olmalıdır. Savcı olmak için Adli Yargı Sınavı'na katılım sağlayan adaylar, taban puan olan 70 puanı geçmelidir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakata girmekte olup mülakatta da başarılı olunması durumunda savcı adayı olmaya hak kazanmaktadır.

Savcı Maaşları Ne Kadar?

Savcı olmak isteyenleri en çok ilgilendiren konu, savcıların almış oldukları maaştır. Türk adalet sistemi içerisinde önemli görevleri ve yetkileri olan savcılar, yüksek maaş almaktadır. Savcıların deneyimleri arttıkça aldıkları maaş da yükselmektedir. Mesleğine yeni başlayan bir savcı ile mesleğinde uzun yıllardır görev yapan savcı arasındaki maaş farkı, oldukça fazladır.

Savcı maaşlarını görev süresi kadar görev unvanı ve görev yeri de etkilemektedir. Savcı maaşlarını etkileyen birçok değişken olması nedeniyle, savcı maaşlarında farklılıklar görülmektedir. Mesleğe yeni başlayan bir savcının maaşı 9 bin 500 TL olmakla birlikte meslekte uzun yıllardır görev yapan savcının maaşı 17 bin TL'yi geçebilmektedir.

Savcı İş İmkanları Nelerdir?

Mahkemelerde ve bürolarda çalışan savcılar, suçla ilgili gerekli araştırmayı yapmak için olay mahallinde çalışmak zorunda kalabilmektedir. Otopsi, keşif ve tespit gibi durumlarda açık havada görev almaktadırlar. Savcıların yoğun bir iş yükü bulunmakta olup sık sık yer değiştirmek zorunda kalabilmektedirler.

Savcı, hakim ve kaymakam gibi kamu görevlilerin yanı sıra vatandaşlarla da sürekli olarak iletişim içindedir. Savcı olarak görev yapan bir kişinin Adalet Bakanlığı'na bağlı merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı bulunmamaktadır. Savcı olan birinin özel sektörde çalışması veya kendine ait bir iş yeri açması söz konusu bile değildir.