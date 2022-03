Savaş yurt dışı eğitimin seyrini değiştirdi

Haberin Devamı

Son yıllarda yabancı para birimlerinin yükselmesi ile yurt dışı eğitim taleplerinde görece daha uygun olan Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelere çok ciddi bir talep yaşandığını belirten İngilizce öğretmeni ve Yurtdışı Eğitim Danışmanı Ebru Doğdu, “Tabii ki savaşın seyri ile birlikte bu seneden itibaren bu ülkelerde yoğun bir talep düşüşü yaşanacağını hatta orada okuyan binlerce öğrencimizin farklı ülkelere geçeceğini ya da ülkelerine döneceğini tahmin ediyoruz” dedi.



Öğrencilerin bu noktada danışmanlığa ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Doğru şöyle devam etti:“Ülkeler konusunda genellikle öğrencilerin kafaları karışık olabiliyor. Bu konuda genelde ilk toplantımızda netleşmelerini sağlayabiliyoruz. Bazen ailelerin istekleri ile çocuklarının istekleri çatışabiliyor o noktada da yine en doğrusu ne ise tarafsız bir şekilde fikrimizi söylüyoruz ve bir nevi aile psikologluğu da yapmış oluyoruz. Bunun yanı sıra öğrenciler doğru programı seçme konusunda da sorun yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda bütçelerine uygun programın bulunması ve vize süreçleri de destek istenen konular arasında.

POLONYA VE LETONYA DA TREND

Şu anda en trend ülke İngiltere diyebilirim çünkü Amerika’daki Trump dönemi ve fiziksel mesafe daha önce birinci sırada yer alan Amerika’yı ikinci sıraya geriletti. İngiltere’nin yakınlığı bu konuda hep öne çıkıyor ama tabii Pound’un yüksek oluşu ailelere geri adım attırabiliyor. O zaman da Avrupa ya da İskandinavya ülkeleri öneriyoruz. Mesela Polonya ve Letonya da yükselişte bu aralar. Kanada’da profesyonel sertifika programları, ABD’de work and travel ve paralı staj programları, Dubai de çalışmalı programlar şu an da en popüler programlar. Pandemiye ve dövize bağlı artan maliyetlere rağmen her yıl Türkiye’den neredeyse 50 binin üzerinde öğrenci yurt dışında çeşitli eğitim programlarına gitmeye devam ediyor.”

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Ebru Doğdu yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilere şu tavsiyeleri verdi:

-Hayallerinizin peşinden gerçekçi ve doğru bilgiler ile gidin.

- Yaşınız kaç olursa olsun başka bir ülkeye yerleşirken kalbinizdeki vatan sevgisini her zaman taşıyın.

- Aileler için de tavsiyem şu; çocuklarınızın hayalleri sizin hayalleriniz ile örtüşmeyebilir ama sonuçta evlatlarınızın kendi hayallerini gerçekleştirmek için bu dünyaya geldiklerini unutmamalısınız.

- Bu rekabetçi ortamda hayatınızın en önemli kararı için mutlaka bir danışmanınız olmalı. En önemlisi danışmanınız eğitim kökenli olursa yolunuzu çok daha aydınlatır. Unutmayın “Doğru Danışman Doğru Okul” demektir.