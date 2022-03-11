Savaş mağduru üniversitelilere yatay geçiş hakkı

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Ukrayna’da üniversite öğrenimi gören Türkiye vatandaşı öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapabilecek. YÖK tarafından yayımlanan duyuru şöyle: “Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.

Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkân ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkânından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.”