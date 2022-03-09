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Savaş mağduru üniversitelilere yatay geçiş hakkı

#YÖK#Ukrayna#Öğrenci
Savaş mağduru üniversitelilere yatay geçiş hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite eğitimi için Ukrayna'ya giden ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle okulları kapanan öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla bir uygulama başlatıyor. YÖK, başlatılacak uygulamanın içeriğine ilişkin bir duyuru yayımladı. YÖK tarafından yayımlanan duyuru şöyle:

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Yükseköğretim Kurulu, Ukrayna’da yakın zamanlarda ortaya çıkan savaş ve çatışma sebebiyle öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkemize dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaktadır.

Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak, yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.

Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise, 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkân ve fırsatı verilecektir.

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Bu kapsamda Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru bağlantı adresi: https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/

 

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#YÖK#Ukrayna#Öğrenci

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