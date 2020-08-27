Savage ne demek? İngilizce Savage kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Savage, İngilizce kökenli bir kelimedir. Bu kelime canavar ruhlu, yabani, barbar, vahşi adam gibi pek çok anlamda kullanılmaktadır.

Savage Ne Demek?

Savage kelimesi İngilizce bir kelime olup günümüzde sık sık kullanılmaktadır. Savage kelimesinin Türkçe’ de karşılığı birden fazladır. Ülkemizde artık bu kelime bazı insanlar tarafından İngilizce olarak bile kullanılmaktadır. Bunlardan genellikle kullanılan karşılıkları yabani, vahşi, zalim, yırtıcı, medeniyet görmemiş kimse, canavar ruhlu gibi anlamlar taşıyan kelimeleridir ve en yaygın İngilizce kelimeler arasında yer almaktadır.

Savage kelimesi hayvanlar için kullanılmakla birlikte mecazi anlamda bazı insanlar için de benzetme yapılarak kullanılabilir. Bu nedenle günlük hayatta karşımıza sık sık çıkabilir.

Günümüzde İngilizce de kullanımında direkt olarak Savage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Fakat savage kelimesini anlamı ile benzer olan kelimeler bulunmaktadır.