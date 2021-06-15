Sav nedir? Edebiyatta sav ne anlama gelir? Sav örnekleri ve özellikleri

Bazı edebi ürünler toplumlar için oldukça önemli olmuştur. Çünkü bu edebi ürünler geçmişten geleceğe doğru bir ışık olmaktadır. Türk Edebiyatında yer alan önemli türlerden biriside savlardır. Sav, edebiyat için oldukça önemli bir türdür. Sav örnekleri eski zamanlarda ortaya çıkmış olsa da günümüze kadar gelmiş bir tür olmayı başarmıştır.

Sav Nedir?

Sav, öne sürülerek savunulan düşünce anlamına gelmektedir. Bu yüzden tez ile benzer özellikler gösterdiği bilinmektedir. Bir kişi öne sürdüğü düşünceyi savunmak istiyorsa eğer buna sav denilmektedir. Bu yüzden herkesin kendi düşüncesini savunması oldukça normal bir durumdur. Diğer bir deyişle herkes kendi savını savunmaktadır.

Sav, ortaya atılan bir düşünce olsa da kanıtlanmamış bir düşüncedir. Yani tezde olduğu gibi savunulan düşünce kanıtlamaya ihtiyaç duymaktadır. Sav ortaya atıldığı zaman direk olarak doğru bir düşünce olduğu söylenemez. Ortaya atılan savın kanıtlanması şarttır.

Sav, kelime anlamı olarak kişinin kendi düşüncesini ortaya atması olsa da bu kelimenin edebiyat açısından da önemi vardır. Edebiyat için sav, önemli bir edebi türdür. Bu türün örneklerine İslamiyet öncesinde rastlanılmaktadır.

Edebiyatta Sav Ne Anlama Gelir?

Sav, farklı bir anlamda kullanılsa da edebiyatta son derece değerli bir türdür. Sav, İslamiyet öncesinde yer alan edebi bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türün günümüzdeki karşılığı ise atasözü olarak bilinmektedir. Türk edebiyatında yer alan atasözünün karşılığı olarak sav kullanılmaktadır. İslamiyet öncesinde yaygın olarak sav örnekleri vardır.

Türk edebiyatında atasözünün önemi oldukça çoktur. Bu yüzden savlara da büyük bir önem verilmiştir. Atasözlerinin içeriğine bakıldığı zaman çok sayıda ders vardır. Bu dersleri savlarda görmekte mümkündür. Günümüzde kullanılan atasözleri eski zamanlarda sav olarak bilinmekteydi.

İslamiyet öncesinde birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden biriside sav olmuştur. Sav sayesinde edebiyat alanında önemli ilerlemeler görüldüğü söylenebilir. Ayrıca Türk toplumuna ait birçok özelliği savlarda görmemiz mümkündür. Bu açıdan savların yeri Türk edebiyatı için oldukça özeldir.

Sav Örnekleri ve Özellikleri Nelerdir?

Sav, Türk toplumun örf, adet ve gelenekleri hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca Türk toplumun dünyaya bakışı ve inançları için savlardan yararlanmak mümkündür. Savların içeriğine bakıldığı zaman birçok doğa gözlemi de görülmektedir. Bu yüzden İslamiyet öncesi bilgilere savlar ile kolayca ulaşılabilir.

Sav Örnekleri

- Teve silkinse eşgekke yük çıkar / Deve silkinse eşeğe yük çıkar.

- Ot tese ağız köymez / Ateş demekle ağız yanmaz.

- Aç ne yimes tok ne times / Aç ne yemez, tok ne demez.

- Kuş kanatın er atın / Kuş kanadıyla, er atıyla.

- Yılan kendü egrisin bilmes, tevi boynun egri tir / Yılan kendi eğrisini bilmez, deve boynun eğri, der.

Sav Özellikleri

- Sav olarak adlandırılan ürünlerin karşılığı atasözüdür,

- Savlar, gerçekleri yansıtan sözlerdir,

- Savlar oluşturulmadan önce yoğun bir gözlem yapılmıştır ve bu ürünler uzun deneyimler içermektedir,

- Savlar günümüze kadar gelmiştir,

- Günümüzde kullanılan bazı atasözleri aslında sav örnekleridir,

- Biçim olarak düz yazı veya şiir olarak kullanılabilirler,

- Savlar içerisinde önemli öğütler bulunmaktadır,

- Divan edebiyatında savların karşılığı olarak 'darbımesel' ifadesi kullanılmaktadır.

Savların Türk toplumu hakkında verdiği bilgiler ve önemli öğütler herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Savların özelliklerine bakıldığı zaman ne kadar önemli bir tür olduğu anlaşılmaktadır.