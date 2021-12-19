Sauna faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Saunada ne kadar süre kalınmalı, kilo verdirir mi?

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Geleneksel Türk hamamını çağrıştırsa da sauna farklı özelliği bulunan ve sağlık için son derece faydalı olan bir aktivitedir.

Sauna Faydaları Nelerdir, Neye İyi gelir?

Günümüzün stresli yaşam biçimi şehir hayatında bir nebzede olsa dinlenecek, rahatlayacak imkanların aranmasına neden olmaktadır. Bazen spor salonunda spor yapmak, bazen dans stüdyosunda dans ederek rahatlamak seçenek olabilmektedir.

Ancak Türk kültüründe yüzyıllardır var olan hamam kültüründen yararlanmak son derece faydalı bir aktivite olabilecektir. Fakat bugün şehirlerde Türk hamamının yerini saunalar almış durumdadır. Sauna ve sauna alışkanlığının insan sağlığı üzerine olumlu etkilerini asla göz ardı etmemek gerekir. Zaten kendine bakan, sağlığına özen gösteren, hem vücudunu hem ruhunu dinlendirmek ve yenilenmek isteyen kişiler düzenli olarak saunaya gitmektedirler. Saunanın sağlık açısından faydalarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

Bilhassa kadınlar saunanın ciltleri üzerindeki olumlu etkinin farkındadırlar. Çünkü düzenli sauna alışkanlığının cilt bakımına destek olduğu bir gerçekliktir. Son zamanlarda erkekler de bunun farkında oldukları için saunaya düzenli olarak devam etmektedirler. Sauna ile cilt gözenekleri açılmakta ve hücre yenilenmesi üzerinde oldukça büyük ve olumlu etkiye sahip olmaktadır.

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Saunanın bir diğer faydası ise yağ yakımına olan katkısıdır. Yüksek ısı doğrudan kasların yoğunluğu üzerine etki etmektedir. Artan kas sirkülasyonu adeta vücudu yeni bir görüntüye kavuşturmaktadır. Böylece kaslarda bulunan yağ oranı dengelenerek vücut daha esnek ve orantılı görünür.

Saunanın bir başka önemli etkisi de kalp sağlığına olmaktadır. Şayet bir kalp rahatsızlığı bulunmuyorsa, kişinin saunada kalp atış hızının artması kalp sağlığının koruma altına alınması bakımından son derece yararlıdır.

Saunaya devam etmesi gereken kişilerden bir diğer grupta kilo vermek isteyenler veya kilosunu korumak isteyenlerdir. Çünkü saunada sıcaklığın etkisi ile hızlanan kalp atışı daha fazla kalori yakılmasını sağlayacaktır.

Sauna, ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Buharın etkisi ile kişilerin grip, bronşit gibi hastalıklara yakalanmalarını önleyebilmektedir. Çünkü yüksek ısı bir yandan kan hücrelerinin artmasına sebep olurken öte yandan virüs ve mikrop gibi zararları etkenleri de vücuttan uzaklaştırmaktadır.

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Sauna, derin ve düzenli bir uyku için de önerilmektedir. Vücudun rahatlaması neticesinde gece boyunca daha kesintisiz ve kaliteli bir uyku süreci olanaklıdır.

Saunanın stresi azalttığı tartışmasızdır. Çünkü sauna sırasında kaslarda ve sinirlerde gevşeme sağlanmaktadır.

Saunada Ne Kadar Süre Kalınmalıdır? Kilo Verdirir mi?

Saunanın beden ve zihin için rahatlatıcı etkisi artık artık bilinen bir durumdur. Sağlıklı bir yaşam için sauna zorunlu bir aktivitedir. Saunanın faydaları ve vücuda olumlu etkisi sonucunda kişinin hastalıklara yakalanma riski minimum düzeye indirgenmiş olmaktadır.

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Saunaya ilk kez gidecek olanlar veya gitmeyi düşününler en çok ne kadar süre kalınması gerektiğini merak etmektedirler. Gerçekten de saunaya girerken vücudu ısıtma önemli bir meseledir. Saunada ne kadar süre kalınmalıdır hususunda konuyu başlıklar altında şöyle açıklamak gerekir:

Saunaya girecek olan kişiler yaşlarını, sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak ilk önce basamaklarda oturmalıdırlar.

Fakat sauna için ideal olan yatar durumda olmaktır. Çünkü bu şekilde ısı vücuda daha iyi dağılacaktır.

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Sauna ısısı için uygun sıcaklık 75-85 C derecedir.

Tavsiye edilen saunada kalış süresi ise 10 ile 15 dakika kadardır.