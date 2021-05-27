Satürasyon nedir ve nasıl ölçülür? Satürasyon kaç olmalı

Satürasyon sıvı ya da gaz halindeki maddelerin, başka bir maddeyi kendi yapısına dahil etme oranı olarak tabir edilir.

Satürasyon Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Satürasyon maddelerin başka maddeyi maksimum seviyede emme oranı olarak kabul edilir. Kısaca bir maddenin doyma oranı yani doygunluğudur. Satürasyon özellikle belirli hastalıkların teşhisinde laboratuvarda kullanılan önemli bir değerdir. Kandaki oksijen doygunluğunu ölçmeye ve gerekirse hastada uygun tedaviye başlanmasında satürasyon değeri etkilidir. Çocuklarda son derece önemli bir değer olan kandaki satürasyon değerinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Sağlıklı bir çocukta akciğerden geçen kan hücrelerinin birçoğu oksijenle yüklü veya oksijene doymuş halde olmalıdır. Fakat çocukta herhangi bir kalp hastalığı bulunuyorsa bu kan hücreleri oksijene doygun olmaz. Kandaki oksijen miktarının düşük olması hipoksemi ya da siyanoz olarak adlandırılır. Normal insanlarda oksijen doygunluğu %96-98 seviyesindedir. Bu seviye %95'in altında olduğunda hipoksemi ortaya çıkar. Hipoksemi hastada endişe verici etki gösteren bir hastalıktır.

Satürasyon Kaç Olmalı?

Oksijen doygunluğunun izlenmesi kandaki oksijen miktarını ölçmede etkilidir. Vücudun ihtiyacı olan oksijeni alıp almaması bu sayede belirlenir. Özellikle çocuklarda oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmede bu değer öne çıkar. Vücut tarafından solunan oksijenin ne kadar iyi kullanıldığını ölçmede de yine satürasyon önemlidir.

Kandaki oksijen satürasyonunun %96-98 aralığından fazla ya da az olması çeşitli hastalıklara sebep olur. Bu değerin altında olan satürasyon durumlarında hasta vücudu için gerekli oksijeni hava yoluyla alamaz. Bu nedenle solunum cihazına bağlanamsı ve ventilatörlerden yararlanması gerekir. Bu şekilde ihtiyacı olan oksijeni vücuda sağlayan hastaların kandaki satürasyon değeri sürekli olarak takip edilmesi ve tedavi buna göre şekillendirilmelidir. Oksijen tedavisi uygulanırken hastaya ventilatöre bağlı bir yüz maskesi takılır ve maskeden burun yoluyla oksijen vücuda gelir. Bu sayede gerekli olan oksijen hastaya verilmiş olur.