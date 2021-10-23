Satrançta gençler Avrupa ikincisi oldu

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2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, 15-21 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 yaş ve altı genel-kız olmak üzere 14 kategoride oynanan turnuvada, toplamda 32 ülkeden 893 sporcu mücadele etti. Türkiye’yi her yaş kategorisinden toplam 32 sporcu temsil etti. Genel kategoride Rusya 42,5 puan ile şampiyon olurken, üçüncülük ise 37 puan ile Almanya’nın oldu. Kızlar kategorisinde ise Rusya 44,5 ile şampiyonluğu, Polonya 34,5 puan ile ikinciliği, Gürcistan 34 puan ile üçüncülüğü elde etti.

ADAŞLAR ÇİFTE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda 10 yaş genel kategoride Arda Cankurt ve 12 yaş genel kategoride CM (Usta Adayı) Arda Çamlar Avrupa şampiyonu oldu. 16 yaş altı genel kategoride FM (FIDE Ustası) Atakan Mert Biçer üçüncü olurken, 14 yaş genel kategoride ise CM Yankı Taşpınar averaj farkı ile dördüncü oldu. 8 yaş genel kategoride mücadele eden Ege Öz de turnuvayı 5’inci sırada tamamladı.

“SATRANÇTA TÜRKİYE OLARAK PANDEMİ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİRDİK”

Türkiye olarak satrançta pandemi dönemini iyi değerlendirdiklerinin altını çizen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Salgın nedeniyle şampiyona ve turnuvalar düzenlenemediği için TSF olarak sporcularımızın satranç sporu ile iç içe olmaları için çaba harcadık. Milli Takım havuz kamplarımızı dijital olarak düzenledik ve sporcularımızı yakından takip ettik. Avrupa Yaş Gruplarında sporcularımızın başarısı ve Türkiye’nin takım olarak başarısı yüzümüzü güldürdü, azimle mücadele eden sporcularımız kutluyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum” dedi.

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SATRANÇ AKADEMİSİ’NDE DERS ALACAKLAR

Yönerge gereği şampiyonada birinci olan sporcular ödül olarak 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’na davet edilecek. Her kategorinin final sıralamasındaki ilk 6 sporcusuna Avrupa Satranç Akademisi’nin usta eğitmenleri tarafından 8 aylık bir eğitim verilecek. Şampiyona da derece elde tüm sporcular, eğitimden yararlanacak.