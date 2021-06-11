Satranç nasıl yazılır? TDK'ya göre santranç mı satranç mı? Satranç yazımı

Bazı ülkelerde satranç oyunu Şah Mat adıyla bilinir. Bu kelime Arapçada ''satrenc'', Farsçada ise ''şetreng'' şeklinde yazılır.

TDK'ya Göre Santranç mı Satranç mı?

Satranç kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. 14. yüzyılda literatüre giren ve hem saray erkanı hem de halk tarafından kullanılan sözcük, 32 taşla oynan bir zeka oyunudur. Osmanlı döneminde, satrançtaki en güçlü taşa, padişah isminden esinlenilerek ''şah'' adı verilmiştir. Şah'tan sonraki en güçlü taş ise vezirdir.

Satrançtaki diğer taşların isimleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Piyon 2- At

3- Kale 4- Fil

Satranç, geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de sıklıkla oynanan bir masa oyunudur. Buna karşın kelimenin yazımı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir.

SATRANÇ

Kelimenin ''SANTRANÇ'' şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Volkanla dün akşam oynadığımız satranç tam 3 saat 15 dakika sürdü. -

Doğru kullanım

2- Bana kalırsa Steven Zweig'in Santranç kitabı tekrar tekrar okunmalı.

Yanlış kullanım