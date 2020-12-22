Satış Danışmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Satış Danışmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Satış Danışmanının birçok adı vardır. Aynı zamanda 'Satış Görevlisi' , 'Mağaza Asistanı' gibi isimlerle de anılmaktadır. Pazarlama sektörü içerisinde yer alır. Büyüme hedefiyle yola çıkan sektördür.

Satış Danışmanı Nedir?

Satış danışmanı, müşteri ile iletişime geçerek, müşterinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda görevini yerine getiren kişidir.

Satış Danışmanı Ne İş Yapar?

Satış danışmanı müşterinin ihtiyacına yönelik isteklerinde yardımcı olur. Mağaza içerisinin düzenini sağlar. Kasa işlemlerini yerine getirir. Mağazanın düzeni ve müşterilerden sorumludur.

Satış Danışmanı Nasıl Olunur?

Genellikle satış danışmanı arayan mağazalarda eğitim aranmaktadır. Kimileri ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olarak da bu meslekte iş bulabilir. Bazı yerler iş tecrübesi isterken, tecrübesiz olarak da işe alınabiliyorlar. Bu mağazadan mağazaya ya da firmadan firmaya değişkenlik gösteren durumdur. Ancak bu meslek alanında büyümek isteyen kişiler üniversitenin pazarlama, iktisat ya da işletme bölümlerini okuyabilirler. Ya da dileyen kişiler bu alan üzerinden ilgili kurslarda sertifika sahibi olabilir.

Satış Danışmanı Olma Şartları Nelerdir?

Satış danışmanı olmak için aranan şartlar;

- Temiz ve kendine bakan

- İletişimi kuvvetli

- Dış görünüşüne önem veren

- Bakımlı

- Kariyer hedefi olan

- İngilizce bilen ( tercihlere göre değişkenlik gösterebilir )

Satış Danışmanın Görevleri Nelerdir?

Satış danışmanının görevleri mağaza ya da firmaya göre değişkenlik gösterebilir. Ancak belli başlı görevleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Müşterinin isteklerini yerine getirmek.

- Mağazanın düzenini sağlamak.

- Kasaya bakmak.

- Mağazayı temizlemek.

- Gelen telefonlara cevap vermek.

- Müşteriye ürün hakkında doğru bilgi aktarmak.

- Mağazadaki eksikleri tespit ederek ilgili birimlere aktarmak.

- Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek.

- Müşteri isteği üzerine doğru ürünü verip, bilgilendirebilmek

- Doğru karar ve tercih yapmalarına yardımcı olmak.

- Bilmediği konularda bilen kişilere danışmak.

- Siparişleri vakitli, zamanında teslim etmek.

- Müşteri memnuniyeti sağlamak.

- Müşteriyi, sabit müşteri olarak kalıcı kılmak.

- Satışları günlük olarak ilgili birimlere iletmek.

- Mağazanın şeklini düzene sokmak.

- Fazla satış yaparak prim alabilmek.

- Her ürün hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

- Eksilen ürünleri tespit edip listelemek.

- Kasanın nasıl çalıştığını öğrenmek.

- Gün sonunda hesap yapmak.

- Güler yüzlü, sabırlı, işini severek yapmak.

- İnsanları sevmek ve diksiyonu düzgün şekilde konuşmak.

- Ciddiyet sahibi olmak.

- İş ya da evdeki sorunu müşteriye ve ekip arkadaşlarına yansıtmamak.

- Enerjik, dinamik olmak.

- Ekip çalışmasına yatkın, ortak çalışma yapmalı.

- Müşteriyi ikna edici konuşmalar yapmalıdır.

Satış Danışmanın Maaşı Ne Kadardır?

Satış danışmanı görevi yapılan yere göre maaş sistemi değişkenlik gösterir. En düşük 2 bin 325 liradır. En yüksek 4 bin 200 liradır. Ortalama olarak 2 bin 800 lira almaktadırlar. Ancak çoğu yerde prim, yol ve yemek de ekstra olarak karşılanmaktadır.

Satış Danışmanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Satış danışmanları özel sektörde çalışmaktadır. Yiyecek- içecek, giyim, ayakkabı, çanta, takı- toka, teknolojik mağaza, market, mobilya gibi birçok sektörü kapsar. Bu alanlar içerisinde gerek AVM gerek normal mağazalarda çalışma imkanları vardır. Yabancı dil bilgisi özellikle de İngilizcesi olan kişilerde iş imkanı biraz daha yüksektir. Özellikle de turistik bir yerde çalışacaklar için.