Satınalma nasıl yazılır? Satınalma kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Türkçede bazı kelimeleri ayrı bazı kelimeler ise birleşik olarak yazılır. Bu noktada günlük yaşamda yapılan hatalar içerisinde satın alma sözcük grubu gelmektedir. Hem tek başına hem de cümle içerisinde amaca uygun genel olarak kullanılan kelime grupları içerisinde yer alır.

Satınalma Nasıl Yazılır?

Kullanım açısından ele alındığı vakit bu sözcük grubu, ‘Satın alma’ biçiminde ayrı yazılmaktadır. Bu doğrultuda ayrı şekilde ele alınması ile beraber, amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir. Özellikle farklı sektörler açısından iş konusunda önemli bir anlama sahiptir.

Satınalma Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Merak edilen konular içerisinde satın alma kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacak olmasıdır. Bu kelime grubu ayrı şekilde ele alınır ve günlük yaşamda kullanılır. Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldı vakit bu şekilde değerlendirilen sözcükler içerisinde gelmektedir. Genelde iş sektörlerinde farklı bir bölüm olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda iş sektörleri açısından satın alma grubu olarak bu şekilde kullanılır.

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‘’Ben bugün satın alma grubunda işe başlıyorum.’’

Bu şekilde yukarıda olduğu gibi farklı cümlelerde ya da tek başına satın alma kelime grubu kullanılabilir.