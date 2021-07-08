Satanizm Nedir? Satanizm Ve Satanistlerin Kuralları..

Satanistler, şeytana tapan, diyabolist, Luciferians ve Şeytan Kilisesi üyeleri, Satanic İncil'in yazarı ve ilk Şeytan Kilisesi'nin kurucusu Anton LaVey'in adını taşıyan LaVeyan Satanizminde kökleri olduğunu iddia ediyor.

Satanizm Nedir?

Satanizm kolayca tanımlanamaz. Satanizmin birkaç "bölümü" vardır. Hıristiyanların aksine, Satanistler kendileri de temel ilkeleri konusunda fikir birliğine varmazlar. Hıristiyanlar, bazı İncil pasajlarının yorumlanması konusunda fikir veya inanç bakımından farklı olabilirler, ancak İsa'nın çarmıhta ölmesi, ve ölümden dirilmek suretiyle günahlarımızın bedelini ödeyen Tanrı'nın Oğlu olduğuna dair aynı temel ilkeye inanıyorlar.

Satanistler, Şeytan'ın var olup olmadığını ve ona mı yoksa kendilerine mi taptıklarını kendi aralarında tartışırlar. Özünde yalanlarla bağlanmış kafası karışmış bir gruptur. Bu yalanlardan dolayı, Satanizm içinde bol miktarda ideoloji vardır. Satanizmin bazı uygulamaları süreklidir ve Satanistlerin birliği, temel bir inanç sisteminden çok ritüellerde bulunur.

LaVey, 1966'da İlk Şeytan Kilisesi'ni kurdu. Kötü olan her şey üzerinde kendi kendini ilan eden bir otorite olarak, kişi başına 2,00 dolarlık bir ücret karşılığında haftalık dersler vermeye başladı. Böylece Şeytan Kilisesi doğmuş oldu. Satanizmin tüm dallarındaki temel ortak nokta, benliğin ilerlemesidir. Satanizmin tüm biçimleri yaşamın tüketmek için var olduğunu ve bencilliğin bir erdem olduğunu iddia eder. Bazı Satanistler, bilecekleri tek varlığın burada Dünya'da olduğunu savunuyorlar. Böylece şeytana tapanlar anı yaşarlar. İnançları oburluk ve sefahattir.

Satanizm, Şeytan Kilisesi'ndeki bazıları Tanrı'nın veya şeytanın var olmadığına inanmasına rağmen, Şeytan'a bağlılığını taahhüt eder. Şeytan Kilisesi'ndeki çoğu kişi de kendileri veya başka biri için kurtarıcı olmadığına inanıyor. Her insan kendi yaşam yolundan tamamen sorumludur. Yine de ritüellerde Şeytan'a dua ediyorlar, egemen elinin hayatlarında tezahür etmesini istiyorlar. Bu tür bir düşünce, yalanların ve aldatmacaların felsefelerindeki etkisini ortaya çıkarır. Satanistlerin ona inanıp inanmaması Şeytan için önemli değildir. Sonuç aynıdır; ruhları ona esaretlidir ve Tanrı'nın lütfu müdahale etmedikçe, cehennemde sonsuzluğu deneyimleyeceklerdir.

Kısacası, Satanizm Şeytan'a tapınmayı içerebilir veya içermeyebilir, ancak tek gerçek Tanrı'ya tapınmamak için bilinçli bir çabadır.

Satanistlerin İlkeleri ve Kuralları Nelerdir?

Satanizmin özüne inildiğinde; nezaket ve empatiyi teşvik etmektir, acımasız otoriteyi reddetmek, sağduyu pratiğini savunmak, adaletsizliğe karşı çıkmak ve yüce arayışlar peşinde koşmaktır. İlkeleri ise;

Tüm canlılara akla dayalı bir sempati ve sempati tavrı benimsemeye çalışılmalıdır.

Adalet mücadelesi, kanunları ve kurumları aşması gereken sürekli ve gerekli bir arayıştır.

Bir kişinin bedeni dokunulmazdır ve yalnızca kendi isteklerine itaat edebilir.

Başkalarının özgürlüğüne, incitme özgürlüğü de dahil olmak üzere saygı gösterilmelidir. Başkalarının özgürlüğünü kasten ve haksız yere ihlal etmek, kişinin kendi özgürlüğünden vazgeçmesidir.

İnançlar dünyadaki en iyi bilimsel anlayışa uymalıdır. İnsanlar inançlarına uymak için bilimsel gerçekleri çarpıtmamaya dikkat etmelidir.

İnsanlar yanılıyor olabilir. Bir kişi bir hata yaparsa, onu düzeltmeye ve buna neden olabilecek herhangi bir hasarı onarmaya çalışmalıdır.

Her ilke, asilleri eylemde ve düşüncede cesaretlendirmeyi amaçlayan yol gösterici bir ilkedir. Nezaket, bilgelik ve adalet her zaman yazılı veya sözlü ifadelerden daha iyi olmalıdır.

Bununla birlikte, Şeytan Kilisesi'ne mensup olanlar, Şeytan karakterini, Hristiyanlık, Musevilik ve İslam üzerinde yozlaştırıcı bir etki olduğuna inandıkları insan içgüdülerinin katı bir şekilde bastırılmasına karşı savaşmak için yararlı bir düşman olarak görüyorlar. Bazen batıl inançlara saplanan yaygın kültürel algının aksine, Şeytan Kilisesi üyeleri kendilerini "kötü" veya hatta Hristiyan karşıtı olarak değil, baskıya meydan okuyarak kutlanan özgür ve doğal insan içgüdüsünün savunucuları olarak görüyorlar. Şeytan Kilisesi'nin kurucusu Anton LaVey, Şeytani İncil'in yayınlanmasından iki yıl önce, 1967'de Dünyanın On Bir Şeytani Kuralı'nı derledi. Bunlar;

* Lütfen istenmedikçe fikir veya öneri göndermeyin.

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* Birinin barınağındaki birine saygı gösterin veya oraya gitmeyin.

* Barınağınızdaki bir misafir sizi rahatsız ediyorsa, ona acımasız ve şefkatli bir şekilde davranın.

* Çiftleşmeniz söylenmedikçe cinsel gelişim göstermeyin.

* Başkalarına yük olmadıkça ve yardım çağrısında bulunmadıkça size ait olmayan şeyleri elinizden almayın.

* Dileklerinizi gerçekleştirmek için başarılı bir şekilde kullanırsanız, lütfen sihrin gücünü kabul edin. Büyüyü başarıyla çağırdıktan sonra sihrin gücünü reddederseniz, başardığınız her şeyi kaybedersiniz.

* Kendinize ifşa etmenize gerek olmayan hiçbir şeyden şikayet etmeyin.

* Küçük çocuklara zarar vermeyin.

* Saldırıya uğramamış veya insan olmayan hayvanları yemek için öldürmeyin.

* Dışarıda yürürken kimseyi rahatsız etmeyin. Biri sizi rahatsız ediyorsa, durmasını isteyin. Eğer durmazsa, lütfen onu yok edin.