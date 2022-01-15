Şartel nasıl yazılır? Şartel kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Elektrik sistemleri üzerine anlamı olması ile beraber şartel, elektrik kontrol etmek amaçlı öne çıkmaktadır. Özellikle hem bireysel olarak evlerde hem de birçok farklı iş yerinde bulunur. Bu yüzden amaca bağlı olarak kelime üzerinden çok fazla kullanıldığını söylemek gerekir. Aynı zamanda doğal olarak yazım hatasının da öne çıktığını söylemek mümkün.

Şartel Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı şartel olarak öne çıkar. Yazım hatası yapmadan cümle içerisinde ya da tek başına bu şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile beraber yazım hatasını yanı sıra okuma hatası kapsamında da sorunlar çözülmüş olur.

Şartel Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Elektrik üzerinden bir ifadesi olması ile beraber şartel sözcüğü günümüzde çok fazla kullanılır. Buna paralel olarak Türk Dil Kurumu kapsamında bu kelime şartel olarak ifade edilir. Öne çıkan bu anlamı üzerinden farklı yerlerde kullanılabilir.

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‘’Elektrikler kesilmiş, belki de şartel bozulmuştur.’’

Bu şekilde doğru yazımı ile beraber aynı zamanda doğru okunuşu üzerinden kullanılabilir. Özellikle günlük yaşamın en çok kullanılan sözcükleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkündür. Sert sessizler ile beraber sesli harfleri doğru şekilde yerlerini oturtmak suretiyle günlük yaşamda kullanılabilir.