Sarmaşık Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Sarmaşık Hızlı Büyür, Nasıl Çoğaltılır?

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Bazen duvarları bazen kapıları bazense yaşam alanlarını süsleyen sarmaşıklar oldukça dayanıklı bitkilerden birisidir. Çok sayıda sarmaşık türü olduğu için herkesin zevkine uygun bir sarmaşık bulmak oldukça kolaydır. Bazı sarmaşık türleri çiçekli olurken bazıları ise sadece yapraklardan oluşabilir.

Sarmaşık Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Sarmaşıklar yabani olarak veya süs bitkisi olarak kullanılabilir. Özellikle dekorasyon amaçlı olarak çok çeşitli sarmaşıklar bulmak mümkündür. Sarmaşıkların her birinin kendine has özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Çiçekli sarmaşıkları bulan kişiler bu anı kaçırmayıp hemen resim çektirmek istemektedirler.

​​​​​​En yaygın sarmaşık türleri;



Begonvil

Akdeniz bölgesinde sıkça bulunan begonvil oldukça özel sarmaşıklardan birisidir. Bu sarmaşık türünün diğer bir adı ise Gelin duvağıdır. Begonvilin oldukça dikkat çekici bir güzelliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden çok sayıda kişi Begonvile hayrandır.



Amerikan Sarmaşığı

Kızılımsı yaprakları ile dikkat çeken bu sarmaşık türüne yaz aylarında sıkça rastlanılmaktadır. Kışında canlı kalan bu sarmaşık yazın açtığı çiçekleri kış aylarında döker. Bu yüzden Amerikan sarmaşığı yaz aylarında daha hoş bir görüntüye sahiptir.

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Ömrü uzun olan bu sarmaşık türünün 15-20 metre uzunluğa kolayca ulaştığı görülmektedir. Yani bu sarmaşık türü oldukça hızlı büyümektedir. Özellikle bina dışları, çitler ve kötü görüntüye sahip olan yerler Amerikan sarmaşığı ile kapatılmaktadır.



Sarmaşık Gülü

Çardak gülü olarak da bilinen bu sarmaşığın çok ilgi çeken kırmızı çiçekleri bulunmaktadır. Uzun bir ömre sahip olan Sarmaşık gülü oldukça şık bir bitkidir. Çiçekli olması da bu sarmaşığa karşı olan ilgiyi arttırmaktadır. Yaz aylarında güneşi çok sevse de soğuğa karşıda oldukça dayanıklıdır.



Duvar Sarmaşığı

Bu sarmaşık türünün sürekli olarak yeşil kaldığı görülmektedir. Çok dayanıklı olan bu sarmaşık birçok yerde karşınıza çıkabilir. Oldukça yaygın bir sarmaşık türü olduğunu söyleyebiliriz. Yerde sürünen ve tırmanıcı özelliği olan bir bitkidir.



Mor Salkım

Mor çiçekleri ile dikkat çeken bu sarmaşığın oldukça dayanıklı olduğu bilinmektedir. Ayrıca beyaz rencide bulunmaktadır. Ancak en sık hali mor salkım olan halidir. Mor çiçekleri herkesin oldukça çok ilgisini çekmektedir. Ayrıca bu sarmaşık türü suyu oldukça çok sevmektedir. Mor salkım 7-8 nereye kadar kolayca boy verebilir.

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Hangi Sarmaşık Hızlı Büyür, Nasıl Çoğaltılır?

Sarmaşık türlerinin birçoğu oldukça hızlı büyümektedir. Bunlar arasında en çok ilgi görenleri; Amerikan sarmaşığı, Begonvil, Çan sarmaşığı, Hanımeli ve Sarmaşık gülü olarak bilinmektedir. Bu sarmaşık türlerinde oldukça hızlı bir büyüme yaşandığı görülmektedir. Farklı çiçekleri olan bu sarmaşıklar bulundukları her yere büyük bir şıklık katmaktadırlar.

Sarmaşıkları çoğaltmak zor bir iş değildir. Bunun için bitkinin dalını beya kökünü kullanabilirsiniz. Hızla büyüyen sarmaşıklardan bir kök çıkararak kolayca çoğaltabilirsiniz. Ayrıca sarmaşıktan uygun bir dal ayırarak çimlendirebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz kadar sarmaşığa kısa sürede ulaşma şansınız bulunmaktadır.

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Sarmaşıkların Hızla Büyümesi İçin Neler Gereklidir?

Sarmaşıkların hızla büyümesi için verimli bir toprak olması gerekmektedir. Verimli olan toprak sarmaşığın daha hızlı büyümesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca sarmaşığın suyu sevdiği de bilinmektedir. Bu yüzden en uygun yere sarmaşığı ekmeniz yararlı olacaktır. Sarmaşık birçok ortamda yaşayabilir. Yani arzu ettiğiniz bir yere sarmaşığı ekebilirsiniz. Ekilen ortamın yapısına göre sarmaşığın büyüme süreci değişmektedir.