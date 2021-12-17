Sarmal ne demek, ne anlama gelir? Sarmal kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sarmal kelimesi gün içerisinde bireylerin anlamını bilerek kullandığı bir kelimedir. Sarmal kelimesinin ifade ettiği anlam oldukça nettir. Sarmal kelimesi TDK'da birbirini izleyen anlamına sahiptir.

Sarmal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcüklerin taşıdığı anlamları öğrenmenin farklı yolları bulunuyor. Kişiler ilk olarak sözlüklerin içerisine bakarak kelimelerin belirlenen anlamlarına ulaşabiliyor. Sarmal kelimesi de, sözlüklerde aranan kelimeler arasındadır. Anlam bakımından araştırılan sarmal kelimesinin belirlenen bir anlamı bulunuyor. Herkesin araştırdığı sarmal kelimesi, birbirini izleyen anlamına sahiptir. Dolana dolana oluşmuş anlamına da sahip olan bir kelimedir. Farklı anlamları bulunan kelimelerden biri de, sarmal sözcüğüdür.

Sarmal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Sözlüklerde anlamı bulunamayan kelimeler genellikle TDK'da araştırılıyor. Türkçe dilindeki kelimelerin tamamı TDK'da yer alıyor. Kelimelerin doğru anlamları için TDK gerekli bilgilendirmeleri paylaşıyor. Sarmal kelimesinin anlamı da TDK'da bulunuyor. Sarmal kelimesi TDK'ya göre birbirini izleyen anlamındadır. Birbirini izleyen anlamı dışında, dolana dolana oluşmuş anlamına da sahiptir. Belirlenen iki anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. TDK'ya göre sarmal kelimesi iki anlamda da kullanılabilen bir kelimedir.