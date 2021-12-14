Sarkaç ne demek, ne anlama gelir? Sarkaç kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sarkaç kelimesi özellikle eğitim konusunda önemli bir yere sahiptir. Taşıdığı anlam üzerinden fizik dersleri ile beraber fen bilgisi alanında değerlendirilir. Aynı zamanda günlük yaşamda birçok farklı sektör açısından değişik amaçlarda kullanılan bir yapıdır.

Sarkaç Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım gerçekleştiren, hareketli olan katı cisim sarkaç olarak ifade edilir. Öne çıkan bu anlamı ile beraber aynı zamanda inşaat sektöründe kullanılan bir araç olarak da anlatmak mümkün. Özellikle ağırlığı daha kolay hale getirmek için yaygın olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan eğitim alanında yine fizik ile fen bilgisi dersleri için kullanılan önemli bir tanım olduğunu da söylemek gerekir.

Sarkaç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman sarkaç kelimesi bir tür hareketli katı cisim olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda özellikle durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım gerçekleştiren bir yapı olarak anlatmak mümkün. Böylece eğitimler de yine farklı fiziksel yapıları gösterebilmek için kullanılan bir terim olarak da ön plana çıkar. Aynı zamanda taşıdığı anlam ile cümle içerisinde ya da tek başına farklı yerlerde kullanılabilir.