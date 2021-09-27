Şarj nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj kelimesinin doğru yazımı...

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Özellikle iki tane sesli harf yan yana geldiği vakit Türkçede çok fazla yazım hatası ön plana çıkar. Böyle durumlarda Türk Dil Kurumu üzerinden gerekli veriler elde edilir ve buna göre doğru yazım anlaşılır.

Şarj Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazılışı, ‘Şarj’ şeklinde öne çıkmaktadır. Özellikle yazımı ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinden çok fazla hata yapılan bir sözcüktür. Genelde doldurma ya da yükleme şeklinde anlamı olan bu kelime, günlük hayatta en çok kullanılan sözcüklerden biridir.

TDK'ya Göre Şarj Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin doğru ve yanlışı ele alınarak aradaki fark daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.

Şarj (Doğru)

Şarz (Yanlış)

Görüldüğü gibi yukarıdaki ilk kelimede olduğu şekilde, ‘j’ harfi kullanılarak bu kelime yazılmalı ve okunmalıdır.