Şarj nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj kelimesinin doğru yazımı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleriAlmanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri#ALMANYA
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
Nefes kesen operasyon Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktıNefes kesen operasyon! Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktı#İstanbul
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Şarj nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Şarj
Şarj nasıl yazılır TDKya göre şarj kelimesinin doğru yazımı...

En çok karıştırılan ve yazım hatası yapılan kelimeler içerisinde şarj sözlüğü geliyor. Sadece yazım hatası değil okuması üzerinden de zor olan ve yanlış yapılan kelimelerden biridir. Peki, şarj nasıl yazılır? TDK'ya göre şarj kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

 

Haberin Devamı

Özellikle iki tane sesli harf yan yana geldiği vakit Türkçede çok fazla yazım hatası ön plana çıkar. Böyle durumlarda Türk Dil Kurumu üzerinden gerekli veriler elde edilir ve buna göre doğru yazım anlaşılır.

 Şarj Nasıl Yazılır?

 Bu sözcüğün doğru şekilde yazılışı, ‘Şarj’ şeklinde öne çıkmaktadır. Özellikle yazımı ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinden çok fazla hata yapılan bir sözcüktür. Genelde doldurma ya da yükleme şeklinde anlamı olan bu kelime, günlük hayatta en çok kullanılan sözcüklerden biridir.

 TDK'ya Göre Şarj Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin doğru ve yanlışı ele alınarak aradaki fark daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.

 Şarj (Doğru)

 Şarz (Yanlış)

 Görüldüğü gibi yukarıdaki ilk kelimede olduğu şekilde, ‘j’ harfi kullanılarak bu kelime yazılmalı ve okunmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#TDK#Şarj