Şarj nasıl yazılır? Şarj kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Şarj dışında Latince kökenli birçok kelime fizik ve biyoloji gibi bilimlerde kullanılmaktadır. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Mitoz Bölünme 2- Termodinamik 3- Trafo 4- Elektrik 5- Statik Enerji 6- Faktör 7- Manyetizma 8- Ekoloji 10- Bakteri

Şarj Nasıl Yazılır?

Diğer tüm Avrupa dillerinde de bizdeki anlamıyla kullanılan şarj, doldurma, biriktirme ve yükleme demektir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Şarj

Şarj Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Şarj, günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biri olmasına rağmen sık sık yanlış yazılan sözcükler arasında yer alıyor. Kelimenin yanlış yazılmasının en büyük nedeni ''Şarz'' şeklinde telaffuz edilmesidir.

Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Şarj - Doğru Kullanım

Şarz - Yanlış Kullanım

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Şarj Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Tam da konuşmanın en önemli yerinde telefonumun şarjı bitti.

(Doğru Kullanım)

2- Senin telefona uyuyorsa bu şarz kablosunu kullanabilirsin.

(Yanlış Kullanım)