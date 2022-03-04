Sarıyer Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Sarıyer Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Sarıyer ilçesi, Çağlayan adliyesine bağlıdır. Adli işlemler için Çağlayan adliyesine gidilmesi gerekiyor. Sarıyer ilçesine ulaşmak için Avrupa yakasına gitmek gerekiyor.

Sarıyer Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Sarıyer ilçesini merak eden bireyler ziyaret etmek için araştırmalar yapıyor. İstanbul çok büyük olan bir şehirdir. Büyük olan bir şehir olması da, kişileri zorlayan bir durumdur. Daha önce İstanbul şehrine gelmeyenler haritalardan yardım alarak Sarıyer ilçesinin konumunu tespit etmek istiyor. Sarıyer Avrupa yakasında bulunan önemli ilçelerden biridir. Sarıyer bölgesinde yaşayan kişiler adli işlemler için Çağlayan adliyesine gitmesi gerekiyor.

İstanbul Sarıyer Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

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İstanbul'da bulunan ilçelerin konumları ilk defa gelecek kişiler için önemlidir. İlk defa ziyaret eden her birey, Sarıyer ilçesinin konumunu doğru öğrenmek istiyor. Kısa sürede ulaşmak için Avrupa yakasına gidilmesi gerekiyor. Sarıyer ilçesi, Avrupa yakasının içerisinde bulunan güzel semtler arasında yer alıyor.