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Sarımsak nasıl yazılır? TDK'ya göre sarımsak kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Sarımsak Nasıl Yazılır?
Sarımsak nasıl yazılır TDKya göre sarımsak kelimesinin doğru yazımı...

Sağlık açısından önemli bir bitki kaynağı olması ile beraber, aynı zamanda sarımsak kelimesi yazım hatası üzerinden de öne çıkmaktadır. Peki, sarımsak nasıl yazılır? TDK'ya göre sarımsak kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

 

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Türkçede en çok kullanılan ve aynı zamanda en çok hata yapılan sözcükler içerisinde sarımsak kelimesi gelir. Genelde harfleri karıştırılır ve buna bağlı olarak hem okunuşu hem de yazım üzerinden hata yapılır.

 Sarımsak Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Sarımsak’ biçiminde öne çıkar. Bitkinin genel olarak baharat şeklinde kullanılması için dişli kısmı sarımsak olarak bilinmektedir. Özellikle sağlık açısından önemli bir bitki kaynağı olurken, yukarıdaki gibi yazım hatası yapılmadan kelime ele alınmalıdır.

 TDK'ya Göre Sarımsak Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Sarımsak’ olarak ön plana çıkar.

 Sarımsak (Doğru)

 Sarmısak (Yanlış)

 Özellikle halk arasında yapılan en büyük yanlış ikinci kelime üzerinden yazım hatasıdır. Aynı zamanda yazılışı ile beraber okunuşu üzerinden de bu şekilde hata yapılmaktadır. Kullanım noktasında ilk kelime ele alınmalı ve buna göre değerlendirilmelidir.

 

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