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Sarımsak nasıl yazılır? Sarımsak kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Sarımsak Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Sarımsak nasıl yazılır Sarımsak kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Öz Türkçe bir sözcük olan sarımsak kelimesi, İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılmaktadır. Eski kaynaklarda ''sarmusak'' şeklinde geçen bu kelime, 17. yüzyıldan sonra sarımsak şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Dil uzmanlarının bazılarına göre ise kelime ''sar'' fiilinden türetilmiştir. Bu kelime başta Kırgızca ve Türkmence olmak üzere birçok dilde de aynı anlamda kullanılır. Sarımsak nasıl yazılır? Sarımsak kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Yazımı sık sık karıştırılan diğer sebze ve meyvelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Karnıbahar - (Yanlış) / Karnabahar (Doğru)

2- Franbuaz - (Yanlış) - Frambuaz (Doğru)

3- Avakado - (Yanlış) - Avokado (Doğru)

4- Bırokoli - (Yanlış) - Brokoli (Doğru)

5- Demir Hindi - (Yanlış) - Demirhindi (Doğru)

Sarımsak Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Sarımsak

Sarımsak Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bu kelimenin birçok kişi tarafından yanlış yazılmasının en büyük nedenlerinden biri, sözcüğün çeşitli bölgelerde farklı şekilde telaffuz edilmesidir. Birçok kişinin ''sarmısak'' şeklinde telaffuz ettiği kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Sarımsak - Doğru Kullanım

Sarmısak - Yanlış Kullanım

Sarmusak - Yanlış Kullanım

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Sarımsak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Her derde deva olduğu bilinen sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmayı hızlandırır. (Doğru)

2- Annemin yoğurda kattığı sarmısaklar o kadar acıydı ki bir kaşık bile yiyemedim. (Yanlış)

 

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