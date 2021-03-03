Sarımsağı Gelin Etmişler Kırk Gün Kokusu Çıkmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sarımsağı gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış atasözü mecaz anlamda kullanılan atasözlerimizdendir ve bu nedenle bu atasözü ile anlatılmak istenen ilk başta tam olarak anlaşılamayabilir.

Sarımsağı Gelin Etmişler Kırk Gün Kokusu Çıkmamış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir topluluğun veya grubun içine giren kötü huylu kimselerin ilk başta kötü oldukları anlaşılmaz. Bir grup iyi insan arasındaki kötü insanı bulmak ve onun foyasını ortaya çıkarmak için zamana ihtiyaç vardır. Sarımsağı gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış atasözü de bu anlamda kullanılır.

Sarımsağı Gelin Etmişler Kırk Gün Kokusu Çıkmamış Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Apartmandaki komşulardan biri azılı suçlu çıktı. Ama kendisini öyle iyi gizlemiş ki hiç kimse eşyaları çalınana kadar onun olduğunu anlamadı. Ee ne demişler sarımsağı gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış!