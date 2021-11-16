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Sarı Gül anlamı nedir? Sarı Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Sarı Gül anlamı nedir Sarı Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Çiçeksiz hele de gülsüz bir dünya düşünmek mümkün değildir. Bir de güllerin her birinin ayrı manası olduğunu öğrenince bu konu çok merak uyandırmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız sarı gülün anlamı, sarı gül neyi simgeler ve ifade eder ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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  Tarihin tozlu raflarında bile sayısız eser gül ve güllerden bahseder. İran kökenli bu çiçek tüm dünyada en favori çiçeklerin başında gelmektedir. 

 Sarı Gül Anlamı Nedir? 

 Hakkında sayısız edebi eser yazılmış, birçok filme konu olmuş, şarkılar şiirler yazılmış başka bir çiçek yoktur. Gül, büyüleyici kokusu, muazzam renkleri ve rafine şekli ile her zaman insanları büyülemiştir. Eski Mısır uygarlığının piramit mezarlarında bile güle rastlanmıştır. 

 Antik çağlardan beri gül, insanların hayatında özel bir yere sahiptir. Anavatanı Uzak Doğu ve İran olan gül, buralardan çıkmış ve dünyaya yayılmış masalların da konusu olmuştur. 

 Eşsiz güzellikteki güller hala insanların ruhunu dinlendirmekte ve özel anlamları sebebiyle de bilhassa sevenlerin adeta birbirleriyle mesajlaşmasına aracılık etmektedirler. Gerçekten de çiçeklerin birer anlamı vardır. Bu durum yüzyıllardır bilinmektedir ve yazılı eserlerde de yer almaktadır. 

 Güllerin manaları da renklerine göre farklılık gösterir. Beyaz gül saflığın ve masumluğun simgesi iken kırmızı gül aşkın, tutkunun sembolüdür. Sarı gül ise dostluğun ve arkadaşlığın sembolü olarak kabul edilir. 

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 Sarı Gülün Manası Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Günümüzde hemen hemen dünyanın her bölgesinde gülün sayısız çeşitleri yetişmektedir. Gül, çiçekler arasında özel yerini korumaktadır. Davetlerin, kutlamaların, düğün ve nişan törenleri gibi özel günlerin vazgeçilmez çiçeği her zaman ilk sırada gül olmaktadır. 

 Türkiye, gül yetiştiriciliğinde ve ihracatında da ilk sıralarda gelmektedir. Gül, sadece kozmetik ya da ilaç sektöründe değil birçok başka alanlarda da değerlendirilmektedir. Gül suyu, gül reçeli, gül şurubu severek tüketilmektedir. 

 Gül denildiğinde ilk akla gelen aşkın ve tutkunun çiçeği olan kırmızı gül gelse de gülün çok farklı renkleri bulunmaktadır. Kırmızı gülden sonra en sevilen beyaz gül ve mor güldür.

 Sarı gül daha çok "dostluğu ve arkadaşlığı" simgelediği için göreceli olarak az bilinmektedir. Fakat muhteşem rengi ve olağanüstü kokusu ile sarı gül de en sevilen gül çeşitlerindendir.

 

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