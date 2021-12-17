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Sarfınazar ne demek, ne anlama gelir? Sarfınazar kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Sarfınazar ne demek, ne anlama gelir Sarfınazar kelimesinin TDK sözlük anlamı

Sarfınazar kelimesi dilimizde oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan bir kelime değildir. Özellikle televizyonda veya internette sarfınazar kelimesine rastladığınız takdirde bu kelimenin sahip olduğu anlamı öğrenmek isteyeceksinizdir. Sarfınazar ne demek, ne anlama gelir? Sarfınazar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Siz de sarfınazar kelimesinin sahip olduğu anlamla ilgili detayları derledik.

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Sarfınazar günümüzde günlük konuşma dili içerisinde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Sarfınazar kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olarak ifade edilebilir. Özellikle de tartışma programlarında veya kitaplarda karşınıza çıkan sarfınazar kelimesinin vazgeçme ve hesaba katmama gibi manalara geldiğini söylemek mümkündür.

 Sarfınazar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sarfınazar kelimesi bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Sarfınazar kelimesinin; bir yana bırakılsa da, vazgeçilse de, sayılmasa da, hesaba katılmasa da gibi manalara geldiğini söylemek mümkündür. Sarfınazar kelimesi aynı zamanda saymama, vazgeçme ve dikkate almama gibi anlamlara sahip olduğu da bilinmektedir. Çok sık kullanılmadığı da söylenebilir.

 Sarfınazar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Sarfınazar kelimesi Türk dil kurumuna göre saymama ve dikkate almama anlamlarında kullanılan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Sarfınazar kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Hesaba katmama ve vazgeçme gibi anlamlara sahip olduğunu da söylemek mümkündür. Sarfınazar kelimesi genel olarak sarfınazar etmek şeklinde kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Kelimenin temel anlamının ise saymama ve dikkate almama olduğunu söylemek mümkündür.

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