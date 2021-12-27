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Sarf etmek ne demek, ne anlama gelir? Sarf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Sarf Etmek#TDK#Kelime
Sarf etmek ne demek, ne anlama gelir Sarf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

13. yüzyıldan beri kullanılmakta olan sarf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Sarf etmek kelimesinin ilk anlamı para harcamaktır. Bu kelime kullanmak ve bitirmek manasına da gelir. Sarf kelimesiyle aynı kökten türeyen sözcükler şunlardır. 1- İsraf: Lüks ve gereksiz harcamalar yapmak. 2- Müsrif: Parasını hesapsızca harcayıp çarçur eden. Sarf Etmek ne demek, ne anlama gelir? Sarf Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Sarf Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Tüketmek 2- İstimal Etmek 3- Harcamak 4- Ödemek 5- Yatırım Yapmak

 6- Faydalanmak 7- Ödeme yapmak

 Sarf Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sarf sözcüğü bir ürünü satın almak ya da bir hizmetten faydalanmak için para harcamak demektir. Kelime mecazen bitirmek, noktalamak, tüketmek anlamına da gelir. Sarf kelimesi Osmanlı döneminden bu yana birçok tamlamanın içinde kullanılır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır.

 1- Sarf-ı Zihin: Bir konu hakkında derinlemesine düşünmek, akıl yormak

 2- Sarf-u Nahiv. Dil bilgisi ve yazım kuralları

 3- Masraf: Gider, bedel

 Sarf Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir.

 Sarf Etmek - Doğru Kullanım

 Sarfetmek - Yanlış Kullanım

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 Sarf Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 O kadar çaba sarf etmiş olmama rağmen yarışmada dereceye giremedim.

 

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