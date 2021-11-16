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Şarapnel parçası nedir, şarapnel ne demek? Şarapnel kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Şarapnel Parçası#Kelime#TDK
Şarapnel parçası nedir, şarapnel ne demek Şarapnel kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Şarapnelin ne olduğu, nerede kullanıldığı ve ne demek olduğu merak konusudur. Şarapnel parçası nedir? Nerede kullanılır ve bu kelime nereden gelmiştir? Türkçeye hangi dilden geçmiştir? Şarapnelin ne olduğu ve nereden geldiği ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

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Savaşta kullanılan mermiler, top ve benzeri patlayıcı maddelerin etkisini artırmak için metal parçacılar yerleştirilmiştir. Patladığı zaman metal parçalar etrafa sert bir şekilde dağılır ve can kaybını artırır.

 Şarapnel Parçası Nedir?

 El bombası, mermi ve top gibi patlayıcı maddelerin etkisi ile dağılan metal parçalara şarapnel parçası denir. Bu parçalar parça tesirlidir ve can kaybını artırır. Son dönem silah sektöründe metal parça tesirli bombalar güncellenmiş ve etkisi daha da artırılmıştır. Patlama anında can kaybını artıracak şekilde yeniden tasarlanmıştır.

 Şarapnel Ne Demek?

 Metal parça tesirli bombayı icat eden kişi İngiliz Subayı Henry Shrapnel'dir. Bu nedenle bu bombalara şarapnel denilmiştir. İngilizler Dünya Savaşlarında parça tesirli bomba kullanmıştır. Bu bombalar zamanla diğer ülke orduları tarafından da benimsenmiştir. Günümüzde parça tesirli bombalar halen kullanılmaktadır ve can kaybını artırmaktadır.

 Şarapnel Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Top mermisi, bomba ve benzeri patlayıcı maddelerden çıkan metal parçacıklarına verilen isim şarapnel olarak adlandırılmaktadır. TDK sözlüğünde de bu şekilde izah edilmektedir. Parça tesirli olması nedeniyle savaşlarda can kaybını artırma amaçlı icat edilmiştir. 

 

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