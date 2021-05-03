Saptama Nedir Ve Ne Demek? Saptama Tdk Sözlük Anlamı

Saptama, eski ifade ile tespit, değerlendirme gibi kelimelerin anlamlarını içerir. Bir durumun, bir olgunun bir olayın değerlendirilmesi ve durumun tespiti anlamını ifade eder.

Saptama Nedir ve Ne Demek?

Saptama kelimesi dilimize son yıllarda iyice yerleşmiştir. Daha önce saptama kelimesinin yerine " tespit etmek" hatta "müşahade etmek" gibi ifadeler kullanılırdı. Saptama kelimesinin kullanıldığı cümlelerde kişinin bir kıyaslama yaptığı, bazı fikri yani düşünsel eylemlerden sonra saptadığı, tespit ettiği konuyu ifade ettiği görülür. Saptama kelimesinin Türk Dil Kurumunun tanımladığı şekli incelendiğinde konu daha iyi anlaşılacaktır.

Saptama TDK Sözlük Anlamı

Saptama kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından nasıl tanımlandığına bakacak olursak. Türk Dil Kurumu "saptama" kelimesini " saptamak işi, tespit" şekilde açıklamaktadır. "Bir nesne ya da durumun ayırıcı özellikleriyle tanınması ya da bir konunun gözleme ya da ölçüye vurularak ayrıtlarıyla belirlenmesi" olarak açıklamıştır.

Saptama bir çıkarım yapma eylemidir. Sapta cümleleri örneklerle açıklandığında daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin, bu bir saptama cümlesidir: "Bugün ilkokula başlayan kızım da en az diğer öğrenciler kadar heyecanlıdır." Bu cümlede kızının durumunu saptayan kişi okula yeni başlamanın heyecan duygu durumunu diğer öğrencilerin de ayırıcı özellikleri ile kıyaslayarak bir saptamada bulunmaktadır. Bir başka saptama cümlesine örnek olarak da şu cümleyi verebiliriz: " Düzenli spor ve sağlıklı beslenme obezite hastalığının önlenmesinde oldukça etkilidir." Burada saptanan şey, yapılan çıkarım düzenli sporun bir hastalığın önlenmesinde olumlu etkisinin olduğu gerçekliğidir. Eski ifade ile tespit şimdi kullanılan kelime olan saptama ile anlatılan "saptama cümleleri" dilimizde sıklıkla kullanılır.