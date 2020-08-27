Şapka türleri nelerdir? Şapka çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Kadınlara oranla erkeklerin çok daha sık tercih ettiği bu aksesuarlar ''spor'' ve ''klasik'' olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Şapka Türleri Nelerdir?

1- Hasır Şapka:

Özellikle bahar ve yaz aylarında tercih edilen şapka türüdür. Hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olması nedeniyle kadınlar tarafından sıklıkla takılır. Kurdele ve çiçek desenli modelleri de mevcuttur.

2- Flat Cap:

Kaskete benzeyen ama kasketlerden daha klasik bir görünüme sahip olan şapka türleridir. Ana kumaş olarak genellikle pamuk ve polyester kullanılır. Yaza özel imal edilen flat cap şapkalarda ise keten ve polyamid gibi kumaşlar da kullanılır. Özellikle yelek, ceket ve pantolon kombinlerinde tercih edilen bu şapkalar özgün bir görünüme sahiptir.

3- Bere:

Hem erkeklerin hem de kadınların en sık kullandığı kışlık şapka türüdür. Yeni çıkan modelleri çift katlamalı olup su itiş özelliğine sahiptir. Yün kumaşlardan imal edilen çeşitleri her kafa ölçüsüne uygun olarak satışa çıkarılmaktadır. Çok renkli, dijital baskılı ve örme bere çeşitleri de mevcuttur.

4- Melon Şapka:

İngiliz komedi oyuncusu Charlie Chaplin ile özdeşleşmiş olan melon şapka modelleri özellikle klasik giyinmeyi seven erkekler tarafından tercih ediliyor. Ana renkleri arasında füme, siyah, kahve, krem ve beyaz yer almaktadır. Orta kısmından şerit geçen modelleri ise genellikle iki renkli üretiliyor. Örneğin şerit kısmı beyaz iken şapkanın geri kalanı siyah oluyor. Son yıllarda kadınlar için de üretilen melon şapkalarda pembe, mor ve turuncu gibi renkler de mevcut.

5- Fötr Şapka:

Melon şapkalara oranla çok da hafif bir yapıya sahip olan fötr şapkalar çok daha kullanışlıdır. Doğal hasırlardan üretildiği içi uzun yıllar kullanılabilir. Hem spor hem de klasik giyimlerde kombin yapılabilmesi en önemli avantajlarından biridir. Bu şapkalar da bantlı ve bantsız olmak üzere ikiye ayrılıyor.

6- Ushanka:

Rusya tarafından üretilen ve Kafkasya bölgesinde sıklıkla takılan bir şapka türüdür. En önemli özelliği iki tarafından dayanıklı ipliklerle bağlanmış olan kulaklıklara sahip olmasıdır. Bu kulaklar ile birlikte 1. sınıf keçe ve yünden imal edildikleri için en soğuk havalarda bile maksimum oranda koruma sağlar.

French Painter Beret, vizör, kasket ve fisherman sailor captains adındaki şapkalar da diğer şapka çeşitleri arasında yer alıyor.