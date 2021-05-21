SAP nedir ve ne işe yarar? SAP programı kullanımı hakkında bilgi

SAP "Systems Application Product" olan İngilizce ifadenin kısaltmasıdır. Türkçesi, "Sistem, Uygulama ve Ürünler" olarak geçmektedir. Kuruluş amacı işletmelerin iş ve müşteri etkileşimlerini izlemesine yardımcı olmaktır.

SAP Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sap, sistem, uygulama ve ürünler olarak tanımı yapılan, Alman yazılım şirketi kaynaklı bir bilgisayar programıdır. En fazla kurumsal kaynak planlamaları ile veri yönetim programları alanlarında adından bahsettirmiştir. SAP, IBM firmasında çalışmış olan beş kişi tarafından üretilen bir programdır. 1972 yılında ilk etapta sadece bir müşteriye özel olarak işe başlamıştır. Bu yazılım kendisine, kullanıcıların isteğine göre verileri işleyeceği bir yazılım yapma vizyonunu benimsemiştir. Aynı yıl içerisinde Alman şubesi olarak gerçek zamanlı çalışan kart ve bordro sistemini geliştirmişlerdir.

SAP Programı Kullanımı Hakkında Bilgi

SAP bilgisayar programı müşterilerine birçok yarar sağlamayı amaçlayan bileşenleri içerisinde barındırmaktadır. Bu programın çalışma durumunu çözümlemek için öncelikle bu bileşenlerin faaliyet esnasında birbirleri ile olan ilişkilerini kavramak gerekmektedir. Bunu yaparak sistemin daha etkin çalışmasına katkıda bulunma imkanı olacaktır. SAP yazılımının bileşenleri arasında olan ERP, böylece daha aktif kullanılabilecektir.

ERP den başla bu programın başka bileşenleri de bulunmaktadır. Tedarik zincir yönetimi olarak bilinen SCM, iş zekası olarak ifade edilen BI, müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan CRM, bilinen diğer popüler uygulamalarıdır. Ayrıca SAP programı bulut sistemi üzerinden çalışmayı da desteklemektedir. Şirket adına yapılacak gelecek planlarında karma dağıtım ile bulut modelleri de yer alabilecektir.

SAP bilgisayar uygulamaları iki katmanlı ve üç katmanlı mimarilere yerleştirilebilir. Bu katmanlar; sunum katmanı, uygulama katmanı ve veritabanı katmanıdır. Bu katmanlar verileri saklayabilir, müşteri işlemlerini yürütebilir ve sunum ile arayüz işlemlerini görebilir durumdadır.