Şanzıman nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Arabada Şanzımanın görevi

Şanzıman enerjiyi bir cihazdan diğerine aktarmanın mekanik bir yöntemidir. Ayrıca hızı düşürürken torku artırmak için kullanılır.

Şanzıman Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

Aracı hareketsiz, hızlanma, yokuş tırmanma, yük çekme ve diğer dirençlere bakma konumlarından çalıştırmak için yüksek tork gereklidir. Ancak IC motoru, nispeten düşük bir tork üreten sınırlı bir etkili hız aralığında çalışır. Böyle bir durumda, durmadan motor sorumludur ve hız limitin altına düşerse araç dinlenir. Motorun geliştirdiği tork, motor devri arttıkça limitler dahilinde artmakta ve bazı hakim hızlarda maksimum değere ulaşmaktadır. Motor doğrudan tahrik aksına bağlanırsa, motor devri düşebilir.

Yük ve eğim değişikliklerine neden olan araç direncinin değişken doğası nedeniyle, motor gücünün çok çeşitli yol hızlarında mevcut olmasını gerektirir. Şanzıman, motor devri, aracın çalışma koşullarına uygun olan uygun bir hızda dönen yol tekerlekleriyle sonuçlanan bir redüksiyon dişlisi kullanılarak korunur. Çıkış torkunu artırmak veya bir motorun hızını değiştirmek için kullanılan mekanik cihaza şanzıman denir.

Motorun şaftı şanzımanın bir ucuna bağlanır ve şanzıman dahili konfigürasyonu aracılığıyla, dişli oranı tarafından belirlenen belirli bir çıkış torku ve hızı sağlar. Tüm yük ve araç hızı koşullarında motor devrini korumak için şanzıman, aynı yol hızından ödün verirken motor devrini korumak için bir sistem kullanır. Motorun yol tekerleklerinde daha hızlı çalışmasını sağlamak ve torku arttırmak için bir şanzıman gereklidir.

Şanzıman Çeşitleri Nelerdir?

Manuel iletim şanzıman

Kayar Hasır Şanzıman: En basit dişli kutusu türüdür. Bu dişli kutusunda düz dişliler kullanılmaktadır. Üç ileri ve bir geri hıza sahip kayar ağ tipi bir transmisyonun yapısını göstermektedir.

Sabit Mesh Şanzıman: Bu tip dişli kutusunda, tüm dişliler sürekli olarak iç içe geçmiştir. Dişlileri devreye almak ve ayırmak için tırnaklı kavramalar kullanılır.

Senkromeç Şanzıman: oran değişikliğini etkilemek için kayan tırnaklı kavramalar yerine senkronizör kullanır. Senkromeçli dişli kutusu, sabit geçmeli dişli kutusuna benzer. Fakat eşzamanlayıcı ile sağlanır.

Episiklik Şanzıman

İki dişliden oluşur, böylece bir dişlinin merkezi diğerinin merkezi etrafında döner. Bir taşıyıcı, iki dişlinin merkezlerini birbirine bağlar ve diğerinin etrafında, güneş dişlisi veya güneş çarkı adı verilen bir dişliyi taşımak için döner.

Otomatik iletim şanzıman

Otomatik vites kutuları olarak bilinen vites kutularında çeşitli hızlar otomatik olarak elde edilir. Genel olarak sürücü, boş, ileri veya geri gibi araç durumunu seçer. Gereken vites hızı için vites seçimi, zamanlaması ve takılması, gaz pedalına bastığında veya basıldığında otomatik olarak seçilir. Otomatik şanzıman iki şekilde çalışır.

Hidramatik Şanzıman: Etkili bir transmisyon dişli kutusu durumunda, planet dişli takımları, gücün içlerinden geçebileceği şekilde bağlanır. Şanzımandaki bir santrifüj düzenleyici, hıza ve gaz kelebeği konumuna göre uygun vitesi seçer.

Tork Konvertörü Şanzımanı: Bir tork konvertörü, bir içten yanmalı motor gibi bir ana hareket ettiriciden dönme gücünü dönen tahrikli bir yüke aktaran bir tür sıvı kuplajıdır. Otomatik şanzımanlı bir araçta, tork konvertörü güç kaynağına yüke bağlanır. Genellikle motorun esnek plakası ile şanzıman arasında bulunur. Manuel şanzımanda eşit boşluklu mekanik bir kavramaya sahiptir.

Araçlarda Şanzımanın Görevleri Nelerdir?

Motorun tahrik tekerleklerinden ayrılmasına yardımcı olur.

Çalışan motorun tahrik tekerleğine sorunsuz ve darbesiz bir şekilde bağlanmasına yardımcı olur.

Motor ile tahrik tekerlekleri arasındaki kaldıracın değiştirilmesini sağlar.

Binek otomobiller için 4: 1 oranında ve kamyonlar ve kamyonlar gibi ağır araçlar için daha büyük oranda motor hızının düşürülmesine yardımcı olur.

Tahrik tekerleklerinin farklı hızlarda sürmesine yardımcı olur.

Yol yayının esnemesinden dolayı motor ile tahrik tekerlekleri arasındaki bağıl hareketi verir.