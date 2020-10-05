Santrifüj nedir? Santrifüj cihazı nasıl çalışır ve ne işe yarar? Santrifüj cihazı türleri

Laboratuvar aletlerinden biri olan santrifüj, elektrikli bir motor yardımıyla çalışmaktadır. Sabit ekseniyle ve dönme hızıyla dairesel bir yönde çalışma göstermektedir.

Santrifüj Nedir?

Santrifüj, laboratuvar ortamlarında kullanılan ve içine yerleştirilen tıbbi karışımların dairesel dönme hızıyla birbirinden ayrılmasını sağlayan bir cihazı ifade etmek için kullanılmaktadır. Cihazın karışımları içine alarak dönme hızı yükseldikçe, karışımların ayrılma hızı da bir o kadar daha çabuk gerçekleşir. Merkezçil kuvvet olarak bilinen bu yöntemde, santrifüj içindeki maddenin kütlesi ile madde üzerine edinilen etki boyutu aynı doğrultudadır.

Yani maddesel kütle büyükse, etki aralığı da kütlenin boyutuna göre fazlalaşmaktadır. Santrifüj cihazının içinde karışımların asıldığı yer, sallanabilen seleler olarak bilinmektedir ve tüpler alet içerisine yatay bir konumda yatırılır. Bazı santrifüj cihazlarında ise yatay biçimde sıralanan bölme yerine, eğilimli yataklar şeklinde oluşturulmuş olabilir. Bu durumun nedeni ise cihaz içine yerleştirilen tüplerin açılarının korunmaya çalışılmasıdır.

Santrifüj Cihazı Nasıl Çalışır ve Ne İşe Yarar?

Santrifüj cihazının çalışım düzeyi ilk önce içine yerleştirilen tüpler aracılığıyla başlatılmış olur. Ayrıştırılması istenen tüpler cihaz içine yerleştirilirken, merkezcil kuvvetin daha iyi sağlanabilmesi ve sonuç verebilmesi adına simetrik bir şekilde bu işlem gerçekleştirilir. Daha sonra cihazın hız aralığı belirlenir ve işlem sonunda başlatılmış olur. Cihazın çalışması sonrasında santrifüj içindeki tüpler dikey bir konumdayken, zamanla cihazın hızının oluşması ve artması üzerine karışım tüpler yatay bir biçimde dizilim göstermeye başlarlar. Santrifüj cihazının sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde çalışabilmesi adına, aletin oturtulduğu zemin düz olmalıdır. Bunun haricinde santrifüj içine yerleştirilen özel tüpler aynı dengede dizilmelidir

Santrifüj Cihazı Türleri

Santrifüj cihazları kullanım alanlarına göre birden çok ve birbirinden farklı çalışma prensibine sahiptir. Santrifüj cihazı türlerinden biri olan soğutmalı santrifüjler genellikle canlı hücrelerin ve de proteinlerin ayrıştırılmasında kullanılır. Masaüstü santrifüjler, geniş bir konu alanına hakim olmakla birlikte ve istenildiği araştırma alanı üzerinde bir sonuç verebilen küçük tezgah cihazlarını yansıtmaktadır. Klinik santrifüjler, vücut sıvılarının ayrıştırılmasında kullanılırken; mikrosantrifüjler ise laboratuvar ortamlarında tercih edilmektedir. Son olarak vakum santrifüjlerde, laboratuvar numunelerinin birbirinden ayrılması, çözümlenmesi ya da konsantre edilmesi için kullanılan çok işlevli bir cihaz modelidir.